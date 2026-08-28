Тихоокеанский флот провел учение по защите морского побережья в Приморье

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по отражению захвата побережья Приморского края десантными силами условного противника.

По плану маневров БРК «Бал» и «Бастион» были размещены в позиционных районах, развернуты мобильные пусковые установки и «в установленные нормативные сроки подготовлены комплексы к применению», говорится в сообщении пресс-службы ТОФ. По целям, «имитирующим корабли десантного отряда условного противника», были проведены электронные (учебные) пуски, после чего ракетчики «оперативно провели смену позиций и маскировку». Уточняется, что «особое внимание» в ходе учений было уделено вопросам маскировки и защиты от беспилотных летательных аппаратов.

«Бал» — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты побережья и военно-морских баз. Принят на вооружение в 2008 году. «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей, является одним из носителей ракеты «Оникс». Был принят на вооружение в 2010 году.

Согласно открытым источникам, подвижной БРК «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км от десантных операций противника.

Алексей Чернышев, Владивосток