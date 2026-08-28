Лавров прокомментировал визит директора ЦРУ в Москву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа. Глава СВР Сергей Нарышкин подтверждал, что 25 августа у него прошла встреча с господином Рэтклиффом.
«Я там (на переговорах,— "Ъ") не был, и у нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного, и нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине. Мы тоже в дипломатии работаем во многом в тишине. Но дипломаты обязаны по традиции, по сути своей специальности рассказывать что-то»,— сказал господин Лавров РБК.
По словам министра, не раскрываются «детали, которые слишком чувствительные, которые находятся в проработке, где важно не спугнуть возможные компромиссы, консенсус».
Сергей Лавров также прокомментировал визит в Москву главы дипломатии Ватикана Пола Галлахера. «В обоих случаях стоит желание тех, кто к нам приезжал, приехать и поговорить»,— добавил он.
Джон Рэтклифф прилетал в Москву 25 августа. Его визит не был анонсирован заранее, а в Кремле изначального говорили, что не знают о приземлившемся самолете ВВС США. Через два дня глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что провел переговоры с директором ЦРУ. The New York Times со ссылкой на источники пишет, что господин Рэтклифф также проводил переговоры с директором ФСБ России Александром Бортниковым.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф встретился в Москве не только с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и с главой ФСБ России Александром Бортниковым, хотя власти России и США официально не сообщали о встрече Рэтклиффа и Бортникова. Перед встречей с главой ФСБ Джон Рэтклифф проводил переговоры с украинской стороной, заверив, что изучит позицию Москвы, а не пойдет на уступки в интересах Киева.
Контакты между спецслужбами России и США продолжаются даже в самые сложные периоды двусторонних отношений, причем глава ЦРУ встречается с директором Службы внешней разведки России раз в полгода или год. В ноябре 2022 года директор ЦРУ Уильям Бёрнс и глава СВР Сергей Нарышкин встречались в Анкаре для обсуждения ядерной безопасности в контексте украинского конфликта.
Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Джон Рэтклифф мог прилететь в Москву для предупреждения российских властей о недопустимости нападений на страны НАТО. По их данным, разведка США опасается «ограниченного нападения» на одну из стран Балтии в виде кибератаки или небольшого сухопутного вторжения, которое якобы может быть спровоцировано дефицитом боеприпасов у западных стран, вызванным расходом на конфликт с Ираном и помощь Украине. Также среди версий визита главы ЦРУ называются данные о возможной новой волне мобилизации в России, намерениях России вступить в прямое противостояние с НАТО и полная экономическая блокада Ирана, объявленная США.