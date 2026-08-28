Лавров прокомментировал визит директора ЦРУ в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа. Глава СВР Сергей Нарышкин подтверждал, что 25 августа у него прошла встреча с господином Рэтклиффом.

«Я там (на переговорах,— "Ъ") не был, и у нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного, и нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине. Мы тоже в дипломатии работаем во многом в тишине. Но дипломаты обязаны по традиции, по сути своей специальности рассказывать что-то»,— сказал господин Лавров РБК.

По словам министра, не раскрываются «детали, которые слишком чувствительные, которые находятся в проработке, где важно не спугнуть возможные компромиссы, консенсус».

Сергей Лавров также прокомментировал визит в Москву главы дипломатии Ватикана Пола Галлахера. «В обоих случаях стоит желание тех, кто к нам приезжал, приехать и поговорить»,— добавил он.

Джон Рэтклифф прилетал в Москву 25 августа. Его визит не был анонсирован заранее, а в Кремле изначального говорили, что не знают о приземлившемся самолете ВВС США. Через два дня глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что провел переговоры с директором ЦРУ. The New York Times со ссылкой на источники пишет, что господин Рэтклифф также проводил переговоры с директором ФСБ России Александром Бортниковым.