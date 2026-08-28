Приставы вернули похищенного в Свердловской области ребенка матери

Первоуральские судебные приставы вернули матери в Свердловской области похищенного отцом ребенка, сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону. Обнаружить ребенка удалось благодаря совместной работе с приставами Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее отец не согласился с вердиктом суда, который отправил ребенка жить с мамой. Он на долгое время скрылся с дочерью, препятствуя общению женщины с ребенком. Поскольку установить местонахождение должника и несовершеннолетней в Свердловской области не удалось, обоих объявили в исполнительский розыск. Примечательно, что в 2022 году мужчина уже совершал аналогичный поступок, после чего девочку также возвращали матери. На этот раз их нашли в Татарстане — сейчас ребенку ничего не угрожает.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении отца к ответственности: за неисполнение решения суда и воспрепятствование законной деятельности сотрудников службы судебных приставов.

Ирина Пичурина