Число погибших при наводнении в Непале достигло почти 470

Число погибших из-за схода оползня и наводнения в Непале достигло 469 человек, сообщает Ratopati со ссылкой на отчет МВД Непала. По данным Отдела по подготовке и реагированию на стихийные бедствия (NEOC), еще 977 человек числятся пропавшими без вести.

Больше всего тел погибших обнаружено в Читване — 178 человек. В Восточном Навалпараси жертвами стали 110 человек, в Горкхе — 44, в Нувакоте — 37, в Дхадинге — 33, в Танахуне — 28, в Западном Навалпараси — 27. В Расуве найдены тела 12 человек.

Как минимум 73 человека пострадали. Спасти удалось 3 253 человека. Среди пропавших без вести значительную часть составляют иностранцы — 517 человек.

В поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий бедствия задействовано более 9,4 тыс. военнослужащих и полицейских, а также 15 вертолетов.

Причиной наводнения стал обвал части ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг 25 августа. Ледяная масса рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки.