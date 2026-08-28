Гросси поддержал стремление Трампа встретиться с Ким Чен Ыном
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал намерение президента США Дональда Трампа возобновить диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В интервью The Washington Post он назвал такую встречу «очень важной».
«Очень важно, чтобы они встретились. Лидеры должны видеть друг друга»,— сообщил глава МАГАТЭ. Он добавил, что дипломатический диалог необходимо вести вне зависимости от позиции и «репутации» лидера КНДР.
На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном в течение этого года, напомнив, что «у него 57 очень мощных ядерных боеголовок». The Wall Street Journal тогда сообщала, что встреча планируется во время поездки главы Белого дома в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС в ноябре.
WP напоминает, что Рафаэль Гросси стремится стать следующим генсеком ООН. На данный момент на отбор выдвинуто восемь кандидатов, в том числе пять женщин. Многие члены ООН утверждают, что пришло время женщине возглавить всемирную организацию. «Я единственный в этой гонке, кто занимается реальными вопросами мира и безопасности и работает над этим со всеми крупными игроками и другими странами»,— приводит газета заявление главы МАГАТЭ.
В августе 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметив, что у Северной Кореи 57 мощных ядерных боеголовок. The Wall Street Journal тогда писала, что Дональд Трамп рассматривает возможность этой осенью встретиться с Ким Чен Ыном в Шэньчжэне во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2026 года.
Дональд Трамп ранее трижды проводил переговоры с Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока, однако стороны так и не достигли фундаментального соглашения по ядерному разоружению КНДР. Последний раз лидеры встречались летом 2019 года в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, когда президент США впервые вступил на северокорейскую землю.
В апреле 2026 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «с очень хорошей стороны» знает Рафаэля Гросси, который выдвигается на пост генсека ООН. Он также отметил, что полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года, а выборы следующего председателя организации пройдут в июне 2026 года.
В сентябре 2025 года Рафаэль Гросси официально объявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН, заявив, что ООН нуждается в обновлении и возвращении к своей главной задаче — поддержанию международного мира.