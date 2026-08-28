Гросси поддержал стремление Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал намерение президента США Дональда Трампа возобновить диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В интервью The Washington Post он назвал такую встречу «очень важной».

«Очень важно, чтобы они встретились. Лидеры должны видеть друг друга»,— сообщил глава МАГАТЭ. Он добавил, что дипломатический диалог необходимо вести вне зависимости от позиции и «репутации» лидера КНДР.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном в течение этого года, напомнив, что «у него 57 очень мощных ядерных боеголовок». The Wall Street Journal тогда сообщала, что встреча планируется во время поездки главы Белого дома в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС в ноябре.

WP напоминает, что Рафаэль Гросси стремится стать следующим генсеком ООН. На данный момент на отбор выдвинуто восемь кандидатов, в том числе пять женщин. Многие члены ООН утверждают, что пришло время женщине возглавить всемирную организацию. «Я единственный в этой гонке, кто занимается реальными вопросами мира и безопасности и работает над этим со всеми крупными игроками и другими странами»,— приводит газета заявление главы МАГАТЭ.

Эрнест Филипповский