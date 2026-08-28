Женщина пострадала при атаке БПЛА на Севастополь

Мирную жительницу эвакуировали из пятиэтажного дома после попадания беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram. Она находится в реанимации.

В квартире на пятом этаже здания начался пожар. Жильцов дома эвакуируют, на месте работают пожарные и спасатели.

Осколки сбитого дрона также упали на территории расположенного рядом отеля, добавил губернатор. Возникшее возгорание сотрудники отеля потушили своими силами. Пострадавших нет.