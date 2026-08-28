Трамп назначил нового секретаря аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп назначил Бена Мосса новым секретарем аппарата Белого дома. Он сменит на посту Уилла Шарфа, который переходит на новую должность юрисконсульта Белого дома. О кадровой перестановке господин Трамп сообщил в Truth Social.
Господин Мосс вступит в должность 2 сентября. До этого он занимал пост заместителя секретаря аппарата. На новой должности господин Мосс будет отвечать за подготовку и предоставление документов, включая указы, на подпись президенту.
Как сообщает Bloomberg, Бен Мосс имеет тесные связи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Когда господин Вэнс был сенатором от штата Огайо, господин Мосс работал его главным юрисконсультом. Позже он занимал должность директора по внутренней политике в офисе вице-президента.