В Ахтубинске эвакуируют жителей из-за пожара в вагоне с газом

Из-за пожара в вагоне со сжиженным газом в астраханском Ахтубинске эвакуируют семьи с детьми и пожилых людей. Эвакуация затронула семь домов. Об этом сообщил глава города Александр Сиваков.

Граждан доставляют отдельным автобусом в центральную районную больницу. Остальных жителей, попавших в зону риска, разместят в Доме культуры «Речников».

Пожар начался вечером 27 августа на железнодорожной станции «Владимировка». Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В тушении задействованы 15 специалистов МЧС, пять единиц спецтехники и пожарный поезд РЖД. На месте происшествия также дежурят сотрудники полиции и врачи скорой помощи. По предварительной информации, пострадавших нет.