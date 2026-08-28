МИД России: Москва и Киев имеют возможность для контактов
Уполномоченные сотрудники специальных ведомств России и Украины имеют возможность контактировать друг с другом, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Не секрет — и президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом публично, — что даже в самые тяжелые времена уполномоченные сотрудники специальных ведомств имеют возможность контактировать друг с другом»,— сообщил господин Галузин в разговоре с «РИА Новости».
По словам главы второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, Москва и Киев ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск.
Замглавы МИД России Михаил Галузин 4 августа 2026 года заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине при конструктивном подходе западных стран, подчеркнув, что украинская сторона «не раз» выходила из переговоров или запрещала их себе. Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук сообщал 24 января 2026 года, что американские чиновники прилетали в Москву, чтобы информировать российские власти о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами. Контакты России и США по конфликту на Украине продолжатся на различных уровнях, и переговорная ситуация находится в подвижном состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июня 2026 года подтвердил, что Россия и США продолжают общение по имеющимся каналам по теме украинского урегулирования. Посольство России в Париже 28 мая 2026 года сообщало, что рабочие контакты России и Франции сохраняются по линии МИД, хотя интенсивность и уровень контактов заметно просели.