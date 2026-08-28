МИД России: Москва и Киев имеют возможность для контактов

Уполномоченные сотрудники специальных ведомств России и Украины имеют возможность контактировать друг с другом, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Не секрет — и президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом публично, — что даже в самые тяжелые времена уполномоченные сотрудники специальных ведомств имеют возможность контактировать друг с другом»,— сообщил господин Галузин в разговоре с «РИА Новости».

По словам главы второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, Москва и Киев ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск.