Власти Швейцарии допускают отмену санкций в отношении России после референдума

Швейцария не сможет присоединяться к санкциям против России, если в стране будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета, сообщила представитель МИД страны Леа Цюрхер.

В разговоре с «Известиями» госпожа Цюрхер пояснила, что в случае принятия документа Швейцария также должна будет отменить уже действующие ограничения против участников международных конфликтов. В частности, под запрет попадет присоединение к санкционным пакетам Евросоюза в отношении России. Швейцария поддержала большинство из них.

Кроме того, новый статус существенно ограничит взаимодействие страны с НАТО, в том числе проведение совместных учений и обмен разведданными.

Референдум по закреплению в конституции принципа вечного вооруженного нейтралитета назначен на 27 сентября. Проект предполагает полный отказ от односторонних и коллективных санкций против государств, участвующих в вооруженных конфликтах. Исключениями считаются утвержденные ООН меры и действия по предотвращению обхода существующих ограничений.