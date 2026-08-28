43 человека погибли в России с начала года при атаках ВСУ на автобусы

С начала года 43 человека погибли при ударах ВСУ по рейсовым автобусам в регионах России, 329 человек пострадали. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в разговоре с ТАСС. Всего под обстрелы попали 167 автобусов.

Господин Мирошник добавил, что среди погибших есть трое несовершеннолетних. Среди пострадавших — 17 детей.

По его словам, статистика получена по результатам мониторинга МИД России и показывает минимальное число ударов и жертв атак. «Это те данные, которые мы смогли верифицировать. Но есть еще целый ряд кейсов, которые требуют дополнительного сбора данных»,— добавил посол по особым поручениям.