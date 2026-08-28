43 человека погибли в России с начала года при атаках ВСУ на автобусы
С начала года 43 человека погибли при ударах ВСУ по рейсовым автобусам в регионах России, 329 человек пострадали. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в разговоре с ТАСС. Всего под обстрелы попали 167 автобусов.
Господин Мирошник добавил, что среди погибших есть трое несовершеннолетних. Среди пострадавших — 17 детей.
По его словам, статистика получена по результатам мониторинга МИД России и показывает минимальное число ударов и жертв атак. «Это те данные, которые мы смогли верифицировать. Но есть еще целый ряд кейсов, которые требуют дополнительного сбора данных»,— добавил посол по особым поручениям.
С января по июль 2026 года в России от атак Вооружённых сил Украины погибли 329 мирных жителей, ранения получили 2197 человек, что на 119% больше числа погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным заместителя генерального секретаря ООН Розмари Дикарло. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 23 июня 2026 года сообщал, что более 290 россиян пострадали от ударов ВСУ за последнюю неделю, и это был самый высокий показатель с начала года. Ранее, 17 февраля 2026 года, Родион Мирошник сообщал о 21 погибшем и 126 раненых, включая шестерых детей, за неделю от обстрелов ВСУ, причем основной причиной стали атаки ударных дронов.