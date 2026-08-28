Rockstar Games представила 27-минутный трейлер с геймплеем GTA VI
Компания Rockstar Games опубликовала геймплейный трейлер Grand Theft Auto VI (GTA VI). В нем представлены подробности сюжета новой компьютерной игры.
Трейлер опубликован на сайте издателя. Действие GTA VI развернется в вымышленном штате Леонида, в который входят город Вайс-Сити, острова Киз и гора Калага. Главными героями станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос, втянутые в криминальный заговор после ограбления, пошедшего не по плану.
Опубликованные кадры геймплея были записаны с консоли PlayStation 5. После релиза ролика трансляция на платформе Netflix стала временно недоступна из-за большого количества зрителей, а платформа Twitch работала со сбоями.
Выход GTA VI переносили несколько раз. Сейчас он запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработку шестой части Rockstar официально подтвердила в феврале 2022 года. Вышедшая 12 лет назад GTA V разошлась тиражом почти 200 млн копий.
Компания Rockstar Games анонсировала премьеру нового видео под названием Grand Theft Auto VI: An Extended Look, которое выйдет 27 августа в 15:00 по североамериканскому восточному времени сначала на стриминговом сервисе Netflix, а спустя шесть часов появится на YouTube-канале Rockstar Games и сайте GTA VI. Rockstar Games также прокомментировала утечки видео с геймплеем своей еще не вышедшей игры GTA VI, назвав инциденты «душераздирающими» для команды разработчиков и извинившись за задержку официальной информации. В августе 2026 года материалы GTA VI начали распространяться в сети, предположительно опубликованные хакером или группой хакеров под псевдонимом Cyberleek, которые представили манифест с требованиями к игровому издателю Take-Two, материнской компании Rockstar.
Базовое издание игры в США будет стоить $80, а вариант с внутриигровыми бонусами обойдется в $100. Предзаказ GTA VI открылся 25 июня 2026 года по цене от $79,99. Акции издателя Take-Two подорожали более чем на 50% с момента анонса GTA VI в конце 2023 года, а накануне открытия предзаказов в США котировки выросли в пределах 0,5%.