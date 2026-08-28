Rockstar Games представила 27-минутный трейлер с геймплеем GTA VI

Компания Rockstar Games опубликовала геймплейный трейлер Grand Theft Auto VI (GTA VI). В нем представлены подробности сюжета новой компьютерной игры.

Трейлер опубликован на сайте издателя. Действие GTA VI развернется в вымышленном штате Леонида, в который входят город Вайс-Сити, острова Киз и гора Калага. Главными героями станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос, втянутые в криминальный заговор после ограбления, пошедшего не по плану.

Опубликованные кадры геймплея были записаны с консоли PlayStation 5. После релиза ролика трансляция на платформе Netflix стала временно недоступна из-за большого количества зрителей, а платформа Twitch работала со сбоями.

Выход GTA VI переносили несколько раз. Сейчас он запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработку шестой части Rockstar официально подтвердила в феврале 2022 года. Вышедшая 12 лет назад GTA V разошлась тиражом почти 200 млн копий.