Путин внес кандидатуры на пост глав Северной Осетии и Карачаево-Черкесии

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламентов Северной Осетии и Карачаево-Черкесии кандидатуры на пост глав республик.

На пост главы Северной Осетии предложены три кандидатуры, сообщила пресс-служба республиканского парламента. В их числе действующий глава региона Сергей Меняйло, а также заместитель гендиректора ООО «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат парламента Северной Осетии Чермен Дудати.

На должность главы Карачаево-Черкесии предложены также три кандидата. Среди них действующий глава республики Рашид Темрезов, а также депутаты республиканского парламента Александр Чайка и Крым Шнахов.

Главы Северной Осетии и Карачаево-Черкесии будут избраны депутатами парламентов республик на сессиях 20 сентября.