AP: военные США испытывают нехватку ракет для Patriot в Европе

Вооруженные силы США испытывают серьезную нехватку противоракетных комплексов Patriot, на что повлиял конфликт с Ираном. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Как пишет AP, американские военные израсходовали 65% ракет Patriot во время конфликта с Ираном, что составляет 1,5 тыс. штук из 2,3 тыс. в запасе. В Европе у американских военных «определенно» недостаточно ракет Patriot, чтобы остановить любую возможную продолжительную ракетную атаку, заявил AP американский чиновник. По его словам, возможности по защите от единичного ракетного удара или от случайной ракеты, отклонившейся от курса, «очень ограничены».

При этом пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл назвал ложными утверждения о нехватке боеприпасов в США. Представитель штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл также заявил, что утверждения о критическом уровне противовоздушных ракет Patriot в Европе «просто не соответствуют действительности».