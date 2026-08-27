При ударе БПЛА по скорой помощи в Белгородской области погиб один медик

При ударе беспилотника по машине скорой помощи в городе Шебекино Белгородской области один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Как указывается в публикации, погиб мужчина-фельдшер. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения. Кроме того, пострадали два пациента, находившиеся в машине скорой помощи. Одна женщина получила осколочное ранение ушной раковины, мужчина — слепые осколочные ранения лица и кисти, уточнили в оперштабе.

Пострадавших бойцы самообороны доставили в районную больницу, им оказывают необходимую помощь. Попавший под удар автомобиль был разбит.