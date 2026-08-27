Лидера оппозиции Замбии задержали по обвинению в госизмене
Правоохранительные органы Замбии задержали лидера оппозиции Брайана Мундубиле и его соратника Макеби Зулу по обвинению в государственной измене, сообщает издание Lusaka Times. Мужчины несколько дней скрывались в представительстве ООН после конфликта, последовавшего за президентскими выборами 13 августа.
После допроса оппозиционеров заключили под стражу в центральном отделении полиции замбийской столицы Лусаки до решения суда. Как указывается в публикации, ООН согласилась выдать оппозиционеров после напряженных переговоров с властями Замбии. По условиям соглашения правительство Замбии гарантировало соблюдение принципов верховенства права и справедливый суд для задержанных.
Выборы президента в Замбии состоялись 13 августа. На следующий день ЦИК страны приостановила подсчет голосов, сославшись на кражу бюллетеней и нападения на некоторые избирательные участки. Лидер оппозиции Мундубиле вскоре заявил, что участки захватили военные, которые могут вмешаться в выборы, и объявил себя победителем на выборах.
14 августа полиция и военные провели рейды против оппозиции, во время которых был застрелен бывший министр транспорта и член парламента Мутотве Кафвая. Еще 11 человек арестовали. Их обвинили в подготовке при помощи иностранцев восстания и госизмене. Господа Мундубиле и Зулу скрылись в представительстве ООН 17 августа. 18 августа ЦИК Замбии объявил результаты выборов. По их данным, победу одержал действующий президент Хакаинде Хичилема, набравший около 62% голосов.
Центральная избирательная комиссия Замбии приостановила подсчет голосов на президентских выборах 13 августа 2026 года из-за сообщений о краже бюллетеней и нападениях на избирательные участки. Лидер оппозиции Брайан Мундубиле заявил, что избирательные участки захватили военные, которые могли вмешаться в выборы, и объявил себя победителем. В 2021 году президентом Замбии стал Хакаинде Хичилема, который ранее также был лидером оппозиции. Экс-президент Замбии Эдгар Лунгу, которого сменил Хичилема, пришел к власти в 2015 году и находился на посту почти семь лет до 2021 года.