Две пострадавшие при падении обломков БПЛА на автобус в Севастополе умерли в реанимации

Две жительницы, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус в Севастополе, умерли в реанимации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Господин Развожаев принес соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал, что правительство Севастополя окажет им необходимую помощь. Шестерых пострадавших, которые находились в отделениях хирургии и травматологии больницы №1, перевели в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6. Туда же переведут 18-летнюю девушку, получившую ранения, как только это позволит ее состояние.

Один 16-летний подросток находится в Севастопольской городской больнице №5. Его состояние оценивается как стабильное. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Обломки сбитого дрона упали 22 августа на рейсовый автобус, после чего машина загорелась. Беспилотник, по данным господина Развозжаева, был начинен взрывчаткой. Погибли два человека.