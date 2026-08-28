ЦБ: во втором квартале выросло число мошеннических схем с курьерами

Во втором квартале 2026 года Т-Банк зафиксировал всплеск мошеннических атак с участием курьеров. Жертву запугивают и убеждают срочно спасать деньги. Теперь злоумышленники просят отдать деньги в руки «доверенному лицу» или инкассатору вместо перевода на «безопасный счет», рассказывают там.

Из данных ЦБ следует, что объем операций без добровольного согласия клиентов составил 458,6 тыс. Объем похищенных средств — 7,3 млрд руб. В МВД также фиксируют рост подобных схем с участием курьеров на 40% за первое полугодие этого года.

При этом жертвами видоизмененной схемы становятся и сами курьеры — для передачи денег злоумышленники используют людей, которые ищут легальную работу в службе доставки и не подозревают об участии в мошенничестве. Человек откликается на вакансию курьера, после чего наниматель предлагает доставлять ценные посылки вроде документов или наличных, курьер выполняет заказ, забирает у жертвы пакет и отвозит его по адресу, даже не зная, что внутри, рассказывают в банке.

В итоге, по словам Т-Банка, урон получают две стороны. Обманутый человек теряет сбережения, а курьеру грозит уголовный срок за соучастие в мошенничестве. Последнему доказать полиции, что просто выполнялась работа, будет сложно, поскольку курьер устраивается на работу, как правило, по объявлению в мессенджере, минуя все легальные источники трудоустройства. Никаких трудовых или иных гражданско-правовых договоров работодатель-мошенник не заключает, в частности, заработная плата за доставку происходит неофициально, по факту выполнения заказа.

Юлия Пославская