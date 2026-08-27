Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и игровая платформа Roblox договорились усилить меры защиты детской аудитории на Филиппинах. Об этом заявил министр информационных и коммуникационных технологий Генри Агуда.

«Обе стороны согласились с запрошенными нами протоколами безопасности, включая размещение офиса на Филиппинах, проверку возраста пользователей, сотрудничество с правоохранительными органами и более быстрое удаление контента», — сказал господин Агуда (цитата по Reuters).

Чиновник добавил, что Roblox планирует открыть офис на Филиппинах уже в октябре, а Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) направит команду в Манилу для обсуждения сроков расширения своего присутствия. Соглашение было достигнуто в ходе встреч между филиппинскими официальными лицами и руководителями компаний в Сингапуре. Площадки также дали понять, что будут сотрудничать с любой политикой, которую в конечном итоге примут филиппинские власти, добавил господин Агуда.

Договоренности заключили вскоре после того, как Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) согласилась выплатить до $18 млрд в течение ближайших десяти лет и ввести новые меры защиты подрастающей аудитории в США. Компания согласилась с такими мерами, чтобы урегулировать претензии штатов США, которые подали иски о защите детей от вреда соцсетей.