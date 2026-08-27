Автомобиль вылетел в толпу людей на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля, после чего одна машина вылетела в толпу людей на тротуаре. В результате пострадали шесть человек, сообщает АГН «Москва».

На пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка Mercedes столкнулся с Haval. От удара первая машина вылетела на тротуар, где стояли пешеходы в ожидании зеленого сигнала светофора, и перевернулась. Когда очевидцы аварии подошли к машине, то обнаружили, что водителя за рулем нет. РЕН ТВ указывает, что тот мог скрыться с места ДТП.

В результате аварии пострадали шесть человек: четверых из них госпитализировали, двое отказались от медицинской помощи. На месте происшествия работают оперативные службы. Пока неизвестно, что стало причиной ДТП.