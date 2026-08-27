Власти Петербурга ищут подрядчика для ремонта станции «Парк Победы»

ГУП «Петербургский метрополитен» готовит обновление интерьеров станции «Парк Победы». Организация ищет подрядчика, который разработает проектную и рабочую документацию для капитального ремонта станционного зала. Завершить проектирование планируют к концу марта 2028 года.

Будущему подрядчику предстоит подготовить визуальные решения с учетом концепции модернизации станции, утвержденной в мае 2026 года. В частности, проект должен предусматривать размещение бронзовых медалей и барельефов с изображениями военачальников.

Кроме того, специалисты разработают схему расстекловки панно в торцевой части зала. Для восстановления поврежденных элементов потребуется передать оригинальное цифровое изображение панно.

В перечень работ также войдут обмеры помещений, ремонт потолочного свода, замена плинтусов и профилей на изделия из бронзированного алюминия и облицовка торцевой стены мрамором. При этом существующее рифленое стекло светового карниза вдоль станционного зала хотят сохранить.

Сейчас метрополитен собирает коммерческие предложения, чтобы определить начальную цену будущего контракта. Принимать их планируют до конца 2026 года.

Станция «Парк Победы» закрыта на реконструкцию с 2025 года. Открыть ее для пассажиров рассчитывают в декабре 2027 года.

Карина Дроздецкая