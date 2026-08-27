В свердловской Кушве восстановили крыши школы и детсада после урагана

В Кушве (Свердловская область) восстановили кровли школы №6 и детского сада №32, которые пострадали во время урагана, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

«Всего за пару месяцев практически завершили восстановление Кушвы после урагана. Новый учебный год более 700 школьников начнут в стенах родной школы. К концу сентября строители восстановят ограждение и асфальтовое покрытие на территории школы. На образовательный процесс эти работы не повлияют»,— написал глава региона.

Всего после урагана в Кушве подрядчики отремонтировали кровли 168 частных и девяти многоквартирных домов. Специалисты восстановили энергоснабжение 570 пострадавших абонентов и газоснабжение 64 домов. Также был расчищен участок русла реки Узкой в районе улицы Чапаева.

22 июня на Кушву обрушился смерч, в результате которого более 30 домов были полностью разрушены, около 100 зданий — повреждены. Пострадал 21 человек. Из-за обрыва линий электропередачи без электричества остались более 4 тыс. частных домов. На следующий день после смерча город столкнулся с новой проблемой: из-за подъема уровня воды в реке улицы Кушвы затопило.

Подробнее о смерче и разрушениях — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет»

Полина Бабинцева