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Разлив топлива произошел после ДТП двух большегрузов в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись два грузовика. В результате аварии у одной из машин оказался поврежден топливный бак, на дорогу вылилось топливо, сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.

На участке перекрыта одна полоса движения, водителей просят по возможности выбирать объездные маршруты

На участке перекрыта одна полоса движения, водителей просят по возможности выбирать объездные маршруты

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности ЛО

На участке перекрыта одна полоса движения, водителей просят по возможности выбирать объездные маршруты

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности ЛО

ДТП произошло вечером 27 августа на перекрестке Промышленной улицы и Волхонского шоссе в поселке Новогорелово. Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 17:41.

На место прибыли пожарные 153-й части. Сейчас они смывают разлившееся топливо с проезжей части.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На участке перекрыта одна полоса движения, водителей просят по возможности выбирать объездные маршруты.

Карина Дроздецкая

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