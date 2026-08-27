Разлив топлива произошел после ДТП двух большегрузов в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись два грузовика. В результате аварии у одной из машин оказался поврежден топливный бак, на дорогу вылилось топливо, сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На участке перекрыта одна полоса движения, водителей просят по возможности выбирать объездные маршруты

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности ЛО На участке перекрыта одна полоса движения, водителей просят по возможности выбирать объездные маршруты

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности ЛО

ДТП произошло вечером 27 августа на перекрестке Промышленной улицы и Волхонского шоссе в поселке Новогорелово. Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 17:41.

На место прибыли пожарные 153-й части. Сейчас они смывают разлившееся топливо с проезжей части.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На участке перекрыта одна полоса движения, водителей просят по возможности выбирать объездные маршруты.

Карина Дроздецкая