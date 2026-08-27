Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 389 человек

Число погибших в результате схода оползня и наводнения в Непале выросло до 389 человек. Данные местной полиции приводит Ratopati.

Наибольшее количество жертв обнаружили в районе национального парка Читван (137 человек), 87 погибших в районе Навалпараси-Ист, в Дхадинге — 33 человека. Также тела погибших нашли в районах Горкхе (32), Нувакоте (28), Танахуне (28), Навалпараси-Вест (27) и в Расуве (17).

Катастрофа случилась 25 августа. На северной стороне горы Лангтанг-Лирунга сошла ледниковая лавина. Глыбы перекрыли русло реки Лхенде-Кхола, что создало запруду. Позднее плотина прорвалась, и сель обрушился в реку Тришули. По оценке экспертов, уровень воды в этой реке поднялся на 9 м за полчаса. Сель затронул реки Бхоте-Коши и Нараяни. Повреждения от селевых потоков зафиксировали в шести районах Непала и Тибетском автономном районе.