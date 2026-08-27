Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 389 человек
Число погибших в результате схода оползня и наводнения в Непале выросло до 389 человек. Данные местной полиции приводит Ratopati.
Наибольшее количество жертв обнаружили в районе национального парка Читван (137 человек), 87 погибших в районе Навалпараси-Ист, в Дхадинге — 33 человека. Также тела погибших нашли в районах Горкхе (32), Нувакоте (28), Танахуне (28), Навалпараси-Вест (27) и в Расуве (17).
Катастрофа случилась 25 августа. На северной стороне горы Лангтанг-Лирунга сошла ледниковая лавина. Глыбы перекрыли русло реки Лхенде-Кхола, что создало запруду. Позднее плотина прорвалась, и сель обрушился в реку Тришули. По оценке экспертов, уровень воды в этой реке поднялся на 9 м за полчаса. Сель затронул реки Бхоте-Коши и Нараяни. Повреждения от селевых потоков зафиксировали в шести районах Непала и Тибетском автономном районе.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Катастрофа 26 августа произошла из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета, что вызвало резкий подъем уровня воды в реках Бхоте-Коши и Трисули. По сообщениям китайских СМИ, в Непале на границе с Китаем образовалось запрудное озеро, скопившее 2 млн кубометров воды и грозящее новым наводнением, так как в ближайшие дни ожидается поступление ещё около 3 млн кубометров воды.
По состоянию на 27 августа, число пропавших без вести в Непале и Китае составило около 1,5 тыс. человек, из них более 800 в Непале и около 600 в Китае. Среди пропавших также восемь россиян, местонахождение которых устанавливается диппредставительствами России в обеих странах.
Власти Непала и Китая уже получали соболезнования от президента России Владимира Путина. В приграничном с Тибетом районе Непала это уже третье подряд стихийное бедствие за последние три года, что указывает на высокую уязвимость страны перед подобными катаклизмами. В 2025 году в Непале из-за проливных дождей уже происходили оползни и наводнения, унесшие жизни не менее 47 человек.