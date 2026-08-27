Екатеринбуржца будут судить за стрельбу по детям из страйкбольной винтовки

В Екатеринбурге перед судом предстанет 34-летний местный житель, который дважды стрелял по детям из страйкбольной винтовки. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мужчина обвиняется в двух эпизодах самоуправства, совершенных с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ). По версии следствия, 16 июля мужчина не менее шести раз выстрелил из страйкбольной винтовки в голову и туловище подростка в доме на улице Машиностроителей. Кроме того, 28 июля он не менее четырех раз выстрелил из той же винтовки в голову и туловище другого мальчика. Оба ребенка получили телесные повреждения.

«В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в СКР.

Полина Бабинцева