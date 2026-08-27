Bloomberg: Nvidia создаст комитет политических действий

Американская технологическая корпорация Nvidia собирается создать собственный комитет политических действий (PAC) под названием NVPAC. Об этом написали Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

PAC есть во многих американских компаниях и других организациях. Такие фонды позволяют направлять пожертвования их сотрудников на поддерживаемые ими политические кампании. Однако ранее Nvidia дистанцировалась от такого рода комитетов: ее корпоративные нормы напрямую запрещали какие-либо политические пожертвования.

Как отмечает Bloomberg, решение создать PAC является «очередным шагом компании по созданию мощного аппарата влияния в Вашингтоне».

Яна Рождественская