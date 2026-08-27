Свердловчанина оштрафовали за свастику, нарисованную на асфальте шоколадом

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил административный штраф местному жителю, который в общественном месте изобразил на асфальте символ, похожий на нацистскую свастику. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Мужчина нарисовал на асфальте знак, похожий на нацистскую свастику, остатками шоколадной плитки с помощью ноги. «Инцидент привлек внимание правоохранителей, когда молодой человек начертил на покрытии четырехконечный знак с загнутыми по часовой стрелке лучами. Экспертиза подтвердила сходство с нацистской атрибутикой до степени смешения»,— говорится в сообщении.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. В суде он согласился с протоколом и признал себя виновным в совершении административного правонарушения. Он объяснил, что сделал рисунок по глупости, не задумываясь о последствиях, и в содеянном очень раскаивается.

Суд признал мужчину виновным в публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 2 тыс. руб.

Полина Бабинцева