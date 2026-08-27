Попавшая в точку

В Токио в возрасте 97 лет скончалась японская художница-авангардистка Яёи Кусама. Ее называли Polka Dot Queen — благодаря фирменному паттерну в виде разноцветных горошин, которыми она покрывала любые предметы: от тыкв до целых комнат. Свою карьеру она выстраивала по законам арт-рынка, превратив в узнаваемый бренд не только свои произведения, но и собственную персону. И все же больше мечтала однажды раствориться в сюрреалистической вселенной, созданной ее воображением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яёи Кусама

Фото: Luke MacGregor / Reuters Яёи Кусама

Фото: Luke MacGregor / Reuters

На самом деле Кусама скончалась почти две недели назад в одной из больниц Токио. Однако известно об этом стало лишь сегодня, 27 августа — благодаря скупому объявлению на ее официальном сайте. В ее биографии удивительным образом переплелись стремление к уединению и предельная откровенность. Родившаяся в 1929 году в префектуре Нагано, художница с детства страдала галлюцинациями и многие годы жила в психиатрической лечебнице, откуда ежедневно отлучалась в студию. И при этом вполне открыто рассказывала о своей депрессии, деструктивных мыслях и ментальных проблемах.

В целом ее карьера строилась по шаблону «проклятых поэтов». Ей множество раз приходилось идти наперекор судьбе — например, в лице консервативного японского общества, хотевшего ее видеть в роли прилежной домохозяйки. Не менее консервативным оказалось и западное, для которого восточная художница долго была непонятным чужаком. И даже в собственной семье ей не хватало поддержки: стремление Кусамы рисовать не приветствовали, и ей стоило немалых усилий, чтобы уехать в Киото — учиться традиционной японской живописи в стиле нихонга. Впрочем, ее тянуло к авангардному искусству.

Важным событием стала переписка с американской художницей-абстракционисткой Джорджией О’Кифф, которой японка написала наудачу. В итоге в 1957 году Кусама перебралась в США.

Здесь ее карьера стартовала ярко: уже в 1959 году художница представила персональную выставку в нью-йоркской галерее Brata. Зрители увидели гипнотические «Бесконечные сети»: переплетающиеся линии, ставшие впоследствии лейтмотивом ее творчества. Она удивительно быстро нашла свой стиль — разноцветные точки-горошки, графические «сети» и зеркала, рождающие иллюзию бесконечного пространства. Кусаму интересовала тема повторяемости — недаром ее произведения состоят из множества похожих деталей и чем-то напоминают орнаменты. Возможно, это дарило ей успокоение: по ее признанию, занятия искусством помогали ей в борьбе с душевным расстройством.

Ситуацию осложняло и отсутствие признания. В США, несмотря на первые успехи, Кусаму упорно воспринимали как чужестранку. Она утверждала, что некоторые ее идеи успешно заимствовали мужчины-художники. Скажем, Клас Ольденбург создал прославившие его «мягкие скульптуры», вроде гигантского гамбургера, вдохновившись сшитым Кусамой креслом, покрытым фаллическими символами. А Энди Уорхола привлекли повторяющиеся элементы: так появились его знаменитые обои «Корова».

Фотогалерея Какой была Яёи Кусама Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Яёи Кусама известна своим сотрудничеством с модными домами, в том числе с Louis Vuitton

На фото: инсталляция художницы перед штаб-квартирой Louis Vuitton в Париже, 2023 год Фото: Christophe Ena / AP Посетители на выставке Кусамы «Ретроспектива» в пространстве Gropius Bau в Берлине, 2021 год Фото: Annegret Hilse / Reuters Одним из главных изобретений художницы стали зеркальные комнаты, создающие иллюзию безграничного пространства

На фото: иммерсивный комплекс «Бесконечная зеркальная комната» в Музее Людвига в Кельне, 2026 год Фото: Martin Meissner / AP Цветы и тыквы — центральные образы в творчестве художницы

На фото: инсталляция With All My Love for the Tulips, I Pray Forever в Художественном фонде Марчиано в Лос-Анджелесе, 2018 год Фото: Jae C. Hong / AP Тыквы стали визитной карточкой художницы Фото: AP Художница часто позировала внутри своих собственных инсталляций, становясь частью бесконечного пространства, которое она создавала

На фото: Яёи Кусама внутри инсталляции «Комната бесконечных зеркал» в галерее David Zwirner в Нью-Йорке, 2013 год Фото: Mike Segar / Reuters Яёи Кусама часто появлялась в ярких париках и одежде с горошком Фото: Luke MacGregor / Reuters Работа «Высокие каблуки для пути в рай, 2014» на Международной ярмарке современного искусства (FIAC) в Париже, 2014 год Фото: Charles Platiau / Reuters Крупные выставки Кусамы проходили в ботанических садах, где ее скульптуры органично вписывались в природный ландшафт

На фото: тыква Яёи Кусамы в Нью-Йоркском ботаническом саду, 2021 год Фото: Mark Lennihan / AP Посетители парка реки Гудзон в Нью-Йорке отдыхают возле скульптуры «Путеводитель по новому пространству», 2012 год Фото: Mary Altaffer / AP В 2017 году Яёи Кусама возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых художниц по версии Artnet. Самая дорогая работа художницы — «Белый № 28» (1960) — была продана на аукционе Christie's за $7,3 млн в 2008 году

На фото: произведение «Венера №1, Статуя Венеры, скрытая сетями бесконечности» на аукционе в Гонконге, 2009 год Фото: Kin Cheung / AP Художница создавала интерактивные инсталляции, в которых зрители сами становились частью произведения

На фото: посетители приклеивают круглые наклейки на выставке «Dot.Systems — от пуантилизма до пикселя» в Музее Вильгельма Хака в Людвигсхафене-ам-Райне, 2012 год Фото: Dapd / Torsten Silz / AP Работы Яёи Кусамы соединяют различные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, инсталляцию, моду, перформанс и литературу Фото: Martin Meissner / AP Выставка «Одержимость точками» в Рио-де-Жанейро, 2013 год Фото: Pilar Olivares / Reuters Инсталляции «Тыквенные шахматы» в музее Porzellanikon в Зельбе, 2010 год Фото: Jens Meyer / AP В 2012 году Louis Vuitton в сотрудничестве с Кусамой украсил свой флагманский магазин в Нью-Йорке ее фирменным горошком Фото: Kathy Willens / AP Скульптура «Цветы, которые говорят о моем сердце, отданном небу» перед Кельнским собором, 2026 год Фото: Martin Meissner / AP Инсталляция «Бесконечная зеркальная комната — наполненная сиянием жизни» в Музее современного искусства в Мехико, 2014 год Фото: Tomas Bravo / Reuters Тыквенные шахматы — пример того, как Кусама превратила классическую игру в сюрреалистический арт-объект Фото: Jens Meyer / AP Выставка художницы в Новом национальном художественном центре в Токио, 2017 год Фото: Shizuo Kambayashi / AP Скульптура «Я хочу полететь во Вселенную» в Нью-Йоркском ботаническом саду, 2021 год Фото: Mark Lennihan / AP Временный pop-up магазин Louis Vuitton в коллаборации с Кусамой в Токио, 2024 год Фото: Louis Vuitton Витрина Louis Vuitton с работами художницы в Токио, 2012 год Фото: Shizuo Kambayashi / AP Инсталляция «Путеводитель по Новому Свету» в Центре культуры Кармен в Валенсии, 2005 год Фото: Heino Kalis / Reuters Работа на художественной выставке «Мечта, которую я видела» в Музее современного искусства в Шанхае, 2014 год Фото: Carlos Barria / Reuters Инсталляция художницы, возвышающаяся над флагманским магазином Louis Vuitton на Елисейских полях в Париже, 2023 год Фото: Michel Euler / AP Посетитель рассматривает работу «Духи тыкв, сошедшие на небеса» на ретроспективной выставке в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, 2021 год Фото: Ariel Schalit / AP С 1977 года Яёи Кусама жила в психиатрической клинике в Японии, где у нее была собственная студия. В 2017 году в Токио открылся ее прижизненный музей Фото: Toru Hanai / Reuters Следующая фотография 1 / 28 Яёи Кусама известна своим сотрудничеством с модными домами, в том числе с Louis Vuitton

На фото: инсталляция художницы перед штаб-квартирой Louis Vuitton в Париже, 2023 год Фото: Christophe Ena / AP Посетители на выставке Кусамы «Ретроспектива» в пространстве Gropius Bau в Берлине, 2021 год Фото: Annegret Hilse / Reuters Одним из главных изобретений художницы стали зеркальные комнаты, создающие иллюзию безграничного пространства

На фото: иммерсивный комплекс «Бесконечная зеркальная комната» в Музее Людвига в Кельне, 2026 год Фото: Martin Meissner / AP Цветы и тыквы — центральные образы в творчестве художницы

На фото: инсталляция With All My Love for the Tulips, I Pray Forever в Художественном фонде Марчиано в Лос-Анджелесе, 2018 год Фото: Jae C. Hong / AP Тыквы стали визитной карточкой художницы Фото: AP Художница часто позировала внутри своих собственных инсталляций, становясь частью бесконечного пространства, которое она создавала

На фото: Яёи Кусама внутри инсталляции «Комната бесконечных зеркал» в галерее David Zwirner в Нью-Йорке, 2013 год Фото: Mike Segar / Reuters Яёи Кусама часто появлялась в ярких париках и одежде с горошком Фото: Luke MacGregor / Reuters Работа «Высокие каблуки для пути в рай, 2014» на Международной ярмарке современного искусства (FIAC) в Париже, 2014 год Фото: Charles Platiau / Reuters Крупные выставки Кусамы проходили в ботанических садах, где ее скульптуры органично вписывались в природный ландшафт

На фото: тыква Яёи Кусамы в Нью-Йоркском ботаническом саду, 2021 год Фото: Mark Lennihan / AP Посетители парка реки Гудзон в Нью-Йорке отдыхают возле скульптуры «Путеводитель по новому пространству», 2012 год Фото: Mary Altaffer / AP В 2017 году Яёи Кусама возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых художниц по версии Artnet. Самая дорогая работа художницы — «Белый № 28» (1960) — была продана на аукционе Christie's за $7,3 млн в 2008 году

На фото: произведение «Венера №1, Статуя Венеры, скрытая сетями бесконечности» на аукционе в Гонконге, 2009 год Фото: Kin Cheung / AP Художница создавала интерактивные инсталляции, в которых зрители сами становились частью произведения

На фото: посетители приклеивают круглые наклейки на выставке «Dot.Systems — от пуантилизма до пикселя» в Музее Вильгельма Хака в Людвигсхафене-ам-Райне, 2012 год Фото: Dapd / Torsten Silz / AP Работы Яёи Кусамы соединяют различные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, инсталляцию, моду, перформанс и литературу Фото: Martin Meissner / AP Выставка «Одержимость точками» в Рио-де-Жанейро, 2013 год Фото: Pilar Olivares / Reuters Инсталляции «Тыквенные шахматы» в музее Porzellanikon в Зельбе, 2010 год Фото: Jens Meyer / AP В 2012 году Louis Vuitton в сотрудничестве с Кусамой украсил свой флагманский магазин в Нью-Йорке ее фирменным горошком Фото: Kathy Willens / AP Скульптура «Цветы, которые говорят о моем сердце, отданном небу» перед Кельнским собором, 2026 год Фото: Martin Meissner / AP Инсталляция «Бесконечная зеркальная комната — наполненная сиянием жизни» в Музее современного искусства в Мехико, 2014 год Фото: Tomas Bravo / Reuters Тыквенные шахматы — пример того, как Кусама превратила классическую игру в сюрреалистический арт-объект Фото: Jens Meyer / AP Выставка художницы в Новом национальном художественном центре в Токио, 2017 год Фото: Shizuo Kambayashi / AP Скульптура «Я хочу полететь во Вселенную» в Нью-Йоркском ботаническом саду, 2021 год Фото: Mark Lennihan / AP Временный pop-up магазин Louis Vuitton в коллаборации с Кусамой в Токио, 2024 год Фото: Louis Vuitton Витрина Louis Vuitton с работами художницы в Токио, 2012 год Фото: Shizuo Kambayashi / AP Инсталляция «Путеводитель по Новому Свету» в Центре культуры Кармен в Валенсии, 2005 год Фото: Heino Kalis / Reuters Работа на художественной выставке «Мечта, которую я видела» в Музее современного искусства в Шанхае, 2014 год Фото: Carlos Barria / Reuters Инсталляция художницы, возвышающаяся над флагманским магазином Louis Vuitton на Елисейских полях в Париже, 2023 год Фото: Michel Euler / AP Посетитель рассматривает работу «Духи тыкв, сошедшие на небеса» на ретроспективной выставке в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, 2021 год Фото: Ariel Schalit / AP С 1977 года Яёи Кусама жила в психиатрической клинике в Японии, где у нее была собственная студия. В 2017 году в Токио открылся ее прижизненный музей Фото: Toru Hanai / Reuters Смотреть

Тогда же, в середине 1960-х Кусама создала свои первые «Бесконечные зеркальные комнаты» — удивительные пространства, наполненные то зеркальными шарами, то светильниками, то ее любимыми тыквами, расписанными в горошек. Зеркальные стены со множеством отражений и правда создавали иллюзию бесконечности. Зрителей пускали в эти комнаты маленькими группами и буквально на минуту — чтобы они не вглядывались слишком пристально в детали и сохранили ощущение чуда. Такова была воля самой художницы.

Впрочем, это сегодня в «Зеркальные комнаты» выстраиваются очереди. А в 1960-е у Кусамы не получалось зарабатывать искусством. Пережив тяжелейший кризис, она в 1973 году вернулась в Японию.

Здесь ее работы тоже не пользовались успехом, и в 1977-м она оказалась в психиатрической клинике. Больница навсегда стала ее домом, и кажется, саму художницу это вполне устраивало.

Слава настигла Кусаму уже на рубеже 80–90-х. Она представляла Японию на Венецианской биеннале, на родине и в США прошли масштабные ретроспективы. Цены на ее произведения с того момента взлетели, и в 2022 году работа «Без названия (Сети)» была продана за рекордные $10,5 млн на аукционе Phillips. В 2017 году в Токио открылся пятиэтажный музей Кусамы.

Художница успешно сотрудничала с известными брендами. Самый известный пример — коллаборация с модным домом Louis Vuitton в 2023 году, когда фасад бутика на Елисейских Полях украсили разноцветные точки, а также гигантская кукла в виде самой художницы. Работы Кусамы в публичных пространствах сегодня можно встретить по всему миру: от Лиссабона, где она сделала панно из плитки на одной из станций метро, до ее родной Японии. Одна за другой проходят выставки: ее большая ретроспектива сейчас путешествует по свету. Показанная уже в Базеле и Кельне, она должна 11 сентября открыться в амстердамском Stedelijk Museum. Теперь уже в статусе посмертной.

Успех Кусамы не так легко поддается расшифровке. Можно списать все на безумие, которое хорошо продается,— и в этом смысле миф о художнице-отшельнице, конечно, сыграл свою роль.

И все же куда важнее, что ей удалось создать особый, ни на что не похожий мир, смешав поп-арт, сюрреализм и наивное искусство.

В ее комнатах, разрисованных бесконечными точками, стирается грань между человеком и пространством, произведением искусства и реальным миром, конечностью и отсутствием любых границ. Безусловно, ее триумфу способствовали соцсети: работы Кусамы, яркие и необычные, оказались идеальным фоном для селфи. В каком-то смысле она предсказала появление фабрики тщеславия еще в 1966 году, когда устроила несанкционированную акцию «Сад нарциссов» на Венецианской биеннале. Художница предлагала зрителям купить за два доллара зеркальные шары — то есть их собственное отражение. И тем самым задуматься о своих личных мотивах и, конечно, о тотальной коммерциализации искусства.

«Я хотела бы создавать искусство до последнего дня»,— признавалась Кусама. Судя по сообщению на официальном сайте, она и правда не выпускала кисть из рук до самого конца. Всегда грезившая о растворении в придуманном ей мире, художница теперь, кажется, осуществила и эту мечту.

Ксения Воротынцева