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Суд подтвердил невиновность Радиона Эсмедляева по делу о крымско-татарском флаге

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил невиновность председателя Крымско-татарского общества Радиона Эсмедляева, которого обвиняли в проведении несогласованной акции во время детской экскурсии в Петропавловской крепости. Информацию подтвердили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе городских судов.

Поводом для преследования господина Эсмедляева стала экскурсия 17 мая для детского ансамбля «Нефес» из Крыма

Поводом для преследования господина Эсмедляева стала экскурсия 17 мая для детского ансамбля «Нефес» из Крыма

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для преследования господина Эсмедляева стала экскурсия 17 мая для детского ансамбля «Нефес» из Крыма

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для преследования господина Эсмедляева стала экскурсия 17 мая для детского ансамбля «Нефес» из Крыма, которые вместе с сопровождающими прибыли в народных костюмах с флагами России, Крыма и национальным крымско-татарским флагом. Полиция также задержала тогда руководителя коллектива Севиле Халилову и ветерана боевых действий в Чечне Николая Лукьянова. Протоколы на троих были составлены, но суд вернул их из-за ошибок. Впоследствии МВД передало в суд новые протоколы только на Радиона Эсмедляева.

В июне Петроградский районный суд прекратил оба дела за отсутствием состава правонарушения, но 43-й отдел полиции оспорил это решение. Горсуд оставил его в силе. В ходе разбирательства суд также признал, что крымско-татарский флаг сам по себе не является экстремистской символикой.

Андрей Кучеров

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