Суд подтвердил невиновность Радиона Эсмедляева по делу о крымско-татарском флаге

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил невиновность председателя Крымско-татарского общества Радиона Эсмедляева, которого обвиняли в проведении несогласованной акции во время детской экскурсии в Петропавловской крепости. Информацию подтвердили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводом для преследования господина Эсмедляева стала экскурсия 17 мая для детского ансамбля «Нефес» из Крыма

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Поводом для преследования господина Эсмедляева стала экскурсия 17 мая для детского ансамбля «Нефес» из Крыма

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для преследования господина Эсмедляева стала экскурсия 17 мая для детского ансамбля «Нефес» из Крыма, которые вместе с сопровождающими прибыли в народных костюмах с флагами России, Крыма и национальным крымско-татарским флагом. Полиция также задержала тогда руководителя коллектива Севиле Халилову и ветерана боевых действий в Чечне Николая Лукьянова. Протоколы на троих были составлены, но суд вернул их из-за ошибок. Впоследствии МВД передало в суд новые протоколы только на Радиона Эсмедляева.

В июне Петроградский районный суд прекратил оба дела за отсутствием состава правонарушения, но 43-й отдел полиции оспорил это решение. Горсуд оставил его в силе. В ходе разбирательства суд также признал, что крымско-татарский флаг сам по себе не является экстремистской символикой.

Андрей Кучеров