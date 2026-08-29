«Убыль населения не остановится вплоть до полного вымирания»
Александр Синельников
Профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ, д. с. н.
Фото: МГУ
Естественная убыль населения — реальная перспектива. По расчетам демографов ООН, население Земли достигнет пика в 2080-х годах и затем пойдет на убыль, причем в последние годы ожидаемый пик не только сдвигается ближе к нам, но и понижается. Средний вариант прогноза в 2024 году предполагает пиковое значение в 10,3 млрд человек, на 0,7 млрд меньше, чем в прогнозе 2019-го. 700 млн — это население примерно пяти таких стран, как Россия.
Прогноз приходится пересматривать, потому что рождаемость снижается быстрее, чем ожидалось. Глобальный суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных одной женщиной за всю жизнь) уже ниже уровня простого воспроизводства (2,1) и продолжает снижаться, в том числе и в странах, где он еще недавно был высоким. Поэтому не стоит рассчитывать на замещающую миграцию как на безотказное средство решения проблемы нехватки рабочих рук. Опыт Западной Европы и так показывает, что компенсация естественной убыли нерегулируемой миграцией — лекарство, которое хуже болезни. Кроме того, когда рождаемость всюду снизится, а различия между странами по уровню жизни уменьшатся, международная миграция пойдет на спад.
Низкая рождаемость усиливает нагрузку на экономику и социальную сферу: у единственного ребенка двое родителей, четверо дедов и бабушек, а с учетом роста продолжительности жизни теоретически может быть еще до восьми прадедов и прабабушек. Межпоколенческие семейные связи в мире ослабевают, и едва ли можно говорить, что все эти пожилые люди автоматически окажутся на иждивении такого человека, но как налогоплательщик он точно ощутит эту нагрузку.
Причины снижения рождаемости не вызывают разногласий: это урбанизация, рост продолжительности периода, когда дети находятся на иждивении родителей, вовлечение женщин в работу по найму вне дома почти наравне с мужчинами, снижение младенческой и детской смертности (из-за чего больше не рожают "запасных" детей), снижение прочности брака и семьи. Некоторые демографы, среди которых есть и наши соотечественники, считают, что общество мистическим образом саморегулируется; когда численность населения достигает определенного предела, запускаются механизмы его сокращения. Если такие механизмы есть, они могут прекратить рост населения, но не остановят его убыль.
Многие люди, выросшие в многодетных семьях, имели неудобства из-за низких доходов, невозможности разделить родительский дом и земельный участок и ряда других проблем. По данным исследования нашей кафедры, только треть мужчин и четверть женщин, чьи родители имели трех и более детей, сами стали многодетными. На уровне социума это означает, что рост населения со временем сменяется убылью. Это ослабляет государство и вынуждает его повышать возраст выхода на пенсию.
Но люди в целом не замечают, что их численность сокращается, они не испытывают неудобств из-за того, что у них только один или двое детей.
А все факторы снижения рождаемости продолжают действовать, и сама по себе убыль населения не остановится вплоть до полного вымирания. Помешать этому может только демографическая политика государства.
Усилия правительств разных стран, направленные на повышение рождаемости, часто критикуются из-за того, что до сих пор нет примеров устойчивого и длительного восстановления режима простого, и тем более расширенного, замещения поколений. Но врачи ищут и находят способы борьбы с болезнями, которые считались неизлечимыми. А депопуляция — болезнь, угрожающая не жизни конкретных людей, а существованию человечества.
Демографы и социологи ищут способы борьбы с этой угрозой, изучают эффективность мер демографической политики. Так, выяснилось, что российский закон о материнском капитале и другие меры помощи семьям с детьми привели к росту среднего числа детей у замужних женщин, уже имевших хотя бы одного ребенка. Однако снижаются и доля состоящих в браке мужчин и женщин, и доля имеющих детей среди супружеских пар. В то же время растет доля никогда не состоявших ни в законном, ни в так называемом гражданском браке, причем в том числе и среди людей, выходящих из репродуктивного возраста. По данным переписей, среди мужчин от 40 до 49 лет эта доля увеличилась с 3% в 1979 году до 11% в 2021-м, а среди их ровесниц — с 4 до 9%. Чем меньше браков, чем они менее прочны, тем меньше рождается детей. Россия — среди чемпионов мира по числу разводов. У нас одно из самых либеральных в мире бракоразводных законодательств, хотя это не те первые места, которыми стоило бы гордиться.
Возможности демографической политики не исчерпаны. Важно поддерживать не только семьи с детьми, но и создание новых семей. Выглядит обоснованным, например, прошлогоднее предложение группы депутатов Думы о льготной ипотеке для пар, которые еще не имеют детей, но заявляют о намерении родить ребенка в ближайшие три года. Если ребенок не родится, ипотечная ставка повышается до рыночной. Но семейная и демографическая политика не может сводиться только к материальной помощи. Надо менять бракоразводное законодательство, пересматривать информационную политику. Важным фактором, препятствующим созданию семьи с детьми, является эгоизм. Средства массовой информации, преподаватели школ и других учебных заведений могут на примерах из жизни объяснить всем, кто так заботится о своем комфорте, что без семьи и детей они лишатся этого комфорта, когда уже не будут молодыми и здоровыми.
Что касается технологического сдвига, который якобы грозит заместить людей на рынке труда, то не думаю, что машины существенно потеснят человека. Другое дело, что технологически может быть не за горами момент создания искусственной матки, что в теории могло бы вообще устранить из повестки вопрос рождаемости. Однако люди, чье рождение будет обеспечиваться таким образом, будут лишены привязанности к родителям, каких-либо связей с родственниками, семьи, играющей огромную роль в формировании личности. Честно говоря, я не хотел бы жить в таком обществе.