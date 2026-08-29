Но люди в целом не замечают, что их численность сокращается, они не испытывают неудобств из-за того, что у них только один или двое детей.

А все факторы снижения рождаемости продолжают действовать, и сама по себе убыль населения не остановится вплоть до полного вымирания. Помешать этому может только демографическая политика государства.