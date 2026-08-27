Мантуров провел первое заседание подкомиссии по безопасности критической инфраструктуры

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. По его словам, устойчивость отраслей будет рассматриваться через призму существующих рисков и понесенного ущерба. Комиссия будет предлагать адресные и системные меры для снижения угроз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и Министерством обороны. В постоянном режиме будем анализировать уже действующие меры, обобщать фактический опыт и вырабатывать новые решения для обеспечения безопасности предприятий и стабильного функционирования отраслей в условиях внешнего давления и террористических атак»,— заявил Денис Мантуров.

Подкомиссия будет отслеживать состояние ключевых предприятий, разрабатывать новые решения по защищенности и оперативному восстановлению объектов. Также подкомиссия займется вопросами резервирования критически важных ресурсов, перераспределения логистики и дублирования поставщиков стратегической продукции. По словам господина Мантурова, главная задача — снизить уязвимость объектов критической инфраструктуры и поддержать непрерывную работу предприятий.

Минпромторг и бизнес уже подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. По новому указу о защите критической инфраструктуры власти смогут передавать под временное управление объекты, владельцы которых не приняли достаточных мер для обеспечения безопасности, в том числе от ударов БПЛА. Речь в документе идет об объектах ТЭК, промышленности и связи, логистических центрах и «иных объектах», которые имеют «особо важное» значение для безопасности и экономической стабильности страны.