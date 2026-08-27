Мантуров провел первое заседание подкомиссии по безопасности критической инфраструктуры
Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. По его словам, устойчивость отраслей будет рассматриваться через призму существующих рисков и понесенного ущерба. Комиссия будет предлагать адресные и системные меры для снижения угроз.
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«Все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и Министерством обороны. В постоянном режиме будем анализировать уже действующие меры, обобщать фактический опыт и вырабатывать новые решения для обеспечения безопасности предприятий и стабильного функционирования отраслей в условиях внешнего давления и террористических атак»,— заявил Денис Мантуров.
Подкомиссия будет отслеживать состояние ключевых предприятий, разрабатывать новые решения по защищенности и оперативному восстановлению объектов. Также подкомиссия займется вопросами резервирования критически важных ресурсов, перераспределения логистики и дублирования поставщиков стратегической продукции. По словам господина Мантурова, главная задача — снизить уязвимость объектов критической инфраструктуры и поддержать непрерывную работу предприятий.
Минпромторг и бизнес уже подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. По новому указу о защите критической инфраструктуры власти смогут передавать под временное управление объекты, владельцы которых не приняли достаточных мер для обеспечения безопасности, в том числе от ударов БПЛА. Речь в документе идет об объектах ТЭК, промышленности и связи, логистических центрах и «иных объектах», которые имеют «особо важное» значение для безопасности и экономической стабильности страны.
24 августа президент Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры, который предшествовал созданию новой подкомиссии. Этот указ позволяет передавать объекты под временное управление, если их владельцы не принимают достаточных мер для обеспечения безопасности, в том числе от ударов беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство будет готовить предложения по недостаточно защищенным объектам критической инфраструктуры. Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркивал, что механизм временного управления не является национализацией или изменением формы собственности и будет применяться точечно.
В состав новой подкомиссии, возглавляемой Денисом Мантуровым, вошли также вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, замначальника Генштаба ВС Анатолий Концевой, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Эта подкомиссия была создана в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций для контроля за безопасностью объектов критической инфраструктуры и их восстановлением.