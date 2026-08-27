«Эталон» сократил чистый убыток по МСФО на 7%
Девелоперская группа «Эталон» по итогам первого полугодия 2026 года уменьшила чистый убыток по МСФО на 6,9% год к году — до 13,17 млрд руб. Выручка компании снизилась на 10%, до 54,4 млрд руб., следует из отчетности группы.
EBITDA выросла на 28% — до 9,2 млрд руб., при рентабельности 17%. Валовая прибыль сохранилась на уровне прошлого года, составив 14,56 млрд руб. В отчете уточняется, что финрезультаты за шесть месяцев 2025 года были пересмотрены.
Динамика выручки объясняется сокращением продаж и сменой приоритетов бизнеса: компания фокусируется на денежных потоках и управлении инвестциклом, а не на наращивании объемов. Сохранение высоких процентных расходов при падающей выручке привело к чистому убытку в 13,2 млрд руб.
В 2024 году чистый убыток девелоперской группы «Эталон» почти удвоился и составил 6,9 млрд руб. Акционеры компании по итогам 2024 года решили не выплачивать дивиденды, хотя вице-президент по экономике и финансам группы Илья Косолапов ранее заявлял, что перерегистрация обеспечит техническую возможность для выплаты дивидендов. В сентябре 2025 года господин Косолапов сообщал, что компания вернется к вопросу о дивидендах после выхода на чистую прибыль, которая станет положительной при ключевой ставке ЦБ около 14% годовых.
В первом полугодии 2025 года группа «Эталон» реализовала 295,7 тыс. кв. м жилья, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а продажи в денежном выражении сократились на 21% до 62,2 млрд рублей. Эти результаты объясняются высокой ключевой ставкой Центробанка, которая с октября 2024 года сохранялась на уровне 21%, и высокими процентами по ипотеке, что сделало покупку жилья менее доступной. При этом в Санкт-Петербурге продажи компании в денежном выражении выросли на 16%, достигнув 20 млрд рублей, благодаря спросу на недвижимость в высоком ценовом сегменте.
В третьем квартале 2025 года девелоперская группа «Эталон» нарастила продажи недвижимости на 27% до 46,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в натуральном выражении продажи увеличились на 11% до 175,2 тыс. кв. м. Средняя цена квадратного метра в проектах компании в третьем квартале выросла на 12% до 267 тыс. рублей, что было обусловлено увеличением доли московских проектов и сегментов бизнес- и премиум-класса.