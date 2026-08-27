«Эталон» сократил чистый убыток по МСФО на 7%

Девелоперская группа «Эталон» по итогам первого полугодия 2026 года уменьшила чистый убыток по МСФО на 6,9% год к году — до 13,17 млрд руб. Выручка компании снизилась на 10%, до 54,4 млрд руб., следует из отчетности группы.

EBITDA выросла на 28% — до 9,2 млрд руб., при рентабельности 17%. Валовая прибыль сохранилась на уровне прошлого года, составив 14,56 млрд руб. В отчете уточняется, что финрезультаты за шесть месяцев 2025 года были пересмотрены.

Динамика выручки объясняется сокращением продаж и сменой приоритетов бизнеса: компания фокусируется на денежных потоках и управлении инвестциклом, а не на наращивании объемов. Сохранение высоких процентных расходов при падающей выручке привело к чистому убытку в 13,2 млрд руб.