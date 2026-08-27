Жителя Тюменской области осудили за взрывчатку в машине из Курской области

Октябрьский районный суд Курской области приговорил жителя Тюменской области к шести с половиной годам колонии общего режима за незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Октябрьский районный суд Курской области Фото: Октябрьский районный суд Курской области

Из материалов уголовного дела следует, что 14 октября 2025 года Владимир Глухих прибыл в Курскую область для передачи гуманитарного груза военнослужащим. Там мужчина безвозмездно получил взрывчатые вещества и взрывные устройства общим весом около 5 кг. Затем он погрузил их в автомобиль для дальнейшей перевозки в Тобольск (Тюменская область). Позднее на учетно-заградительной системе его машину остановили сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району Курской области для проверки документов. Во время этого осмотра в грузовом и пассажирском отсеках автомобиля был обнаружен опасный груз.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.1 ст.222.1 УК РФ). Помимо основного наказания, ему назначили штраф 50 тыс. руб.

Полина Бабинцева