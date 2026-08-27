В Петербурге завели дело после нападения собаки на ребенка

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собаки на несовершеннолетнюю. Инцидент произошел вечером 26 августа у жилого дома на Октябрьской набережной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девочке потребовалась медицинская помощь

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Девочке потребовалась медицинская помощь

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным городского СУ СКР по Петербургу, собаку бойцовской породы выгуливали без намордника. Животное проявило агрессию и травмировало ребенка. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют действия владельца собаки.

Карина Дроздецкая