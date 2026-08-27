В Петербурге завели дело после нападения собаки на ребенка
В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собаки на несовершеннолетнюю. Инцидент произошел вечером 26 августа у жилого дома на Октябрьской набережной.
Девочке потребовалась медицинская помощь
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
По данным городского СУ СКР по Петербургу, собаку бойцовской породы выгуливали без намордника. Животное проявило агрессию и травмировало ребенка. Девочке потребовалась медицинская помощь.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют действия владельца собаки.