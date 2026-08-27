Глава боснийских сербов Додик объявил о планах встретиться с Путиным в сентябре

Председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик сообщил, что в конце сентября планирует посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«В конце сентября я возглавлю делегацию из Республики Сербской, которая посетит Москву, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и продолжит переговоры, которые мы провели в мае этого года во время моего визита в Москву», — написал господин Додик в соцсети X.

На 4 октября в Боснии и Герцеговине запланированы выборы в состав президиума страны, депутатов парламентской ассамблеи, парламентов двух энтитетов — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, президента Республики Сербской, членов законодательных собраний кантонов Федерации БиГ. Правом голоса обладают более 3,4 млн граждан страны.