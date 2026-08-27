Глава боснийских сербов Додик объявил о планах встретиться с Путиным в сентябре
Додик объявил о планах встретиться с Путиным в конце сентября
Председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик сообщил, что в конце сентября планирует посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«В конце сентября я возглавлю делегацию из Республики Сербской, которая посетит Москву, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и продолжит переговоры, которые мы провели в мае этого года во время моего визита в Москву», — написал господин Додик в соцсети X.
На 4 октября в Боснии и Герцеговине запланированы выборы в состав президиума страны, депутатов парламентской ассамблеи, парламентов двух энтитетов — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, президента Республики Сербской, членов законодательных собраний кантонов Федерации БиГ. Правом голоса обладают более 3,4 млн граждан страны.
В мае 2026 года президент России Владимир Путин уже принимал в Кремле делегацию Республики Сербской Боснии и Герцеговины, в которую входил Милорад Додик.
В сентябре 2025 года глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с Милорадом Додиком, на которых обсуждались вопросы укрепления партнерства и ситуация на Западных Балканах.
Также в октябре 2024 года Милорад Додик планировал встречу с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.