Обсудили «актуальные международные вопросы» — секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер встретился с помощником российского президента Юрием Ушаковым. На этом фоне в Киеве не исключили новых переговоров с Россией в сентябре при американском посредничестве. Одновременно не утихают споры вокруг визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что цель вояжей иностранных посланников — добиться от Кремля уступок по украинскому урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

На фоне беспрецедентного визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа пребывание в российской столице главы МИД Ватикана Пола Ричарда Галахера проходило практически незамеченным. Можно даже рискнуть сказать, что неожиданный американский гость спутал все карты, нарушил привычный ход событий. Хотя по большому счету особых надежд и ожиданий от приезда высокого представителя Ватикана не наблюдалось.

Сколько было таких вояжей — и заканчивались они всегда в лучшем случае подвижками по гуманитарным вопросам. Так могло быть и в этот раз. Комментарии Кремля на этот счет выглядели скупо. Тем не менее Галлахер встретился сначала с главой МИД Сергеем Лавровым, а затем с помощником президента Юрием Ушаковым. И в том, и в другом случае были в основном общие слова: мол, мы благодарны папе римскому Льву XIV за взвешенную позицию и высоко ценим его усилия для достижения мира.

Однако в качестве главного можно выделить отказ Москвы рассматривать Ватикан как переговорную площадку. Причин немало — основная в том, что это духовный центр ныне враждебного западного мира, окруженного недружественной Италией. Тем временем в Киеве продолжают говорить о размораживании переговоров. И даже есть какая-никакая конкретика: встреча российских, украинских и американских представителей якобы намечается на сентябрь.

Владимир Зеленский подготовил мирный план из 20 пунктов. Украина дает понять мировому сообществу, что не только просит оружие, но и рассчитывает на невоенную альтернативу. Здесь просматривается намерение показать Америке: вот видите, это не мы, а русские не хотят мира. Проблема в том, что не до конца понятно, что об этом думает Дональд Трамп. Президент США сейчас требует от всех без исключения стран прекратить контакты с Ираном. Россия отказывается это делать. Вряд ли это обстоятельство обрадует главу Белого дома.

Можно предположить, что миссия Галахера и Рэтклиффа — окончательно похоронить «Дух Анкориджа». Они дают понять, что российская мирная формула нуждается в корректировке. Иначе говорить не о чем. В итоге: если консультации Москвы, Киева и Вашингтона действительно состоятся в сентябре, нельзя исключать надежды на компромисс. Если нет — риски будут возрастать. При том, что на смену Трампу вполне может прийти отнюдь не пророссийский президент. Тогда угрозы возрастут еще больше. Впрочем, говорить об этом рано. Тем более что нынешний хозяин Белого дома чувствует себя не слишком уверенно.

Дмитрий Дризе