«Через 10-15 лет город может стать большим спальным районом»

Представители свердловской власти и бизнеса заявили, что в Екатеринбурге есть нехватка площадей под промышленность, а свободные территории забирают себе девелоперы. В городской администрации заявили, если бы землю занимали предприятия, то налоговых поступлений в бюджет от них было бы в четыре раза больше, чем от жилых кварталов той же площади. В качестве решения проблемы участники обсуждения предложили создавать индустриальные парки в черте города, размещать промышленные площадки на бывших заводах и включать объекты «лайт индастриал» в механизм комплексного развития территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Основной темой круглого стола «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство» стала нехватка площадок для промышленных предприятий.

«Екатеринбург подвергся деиндустриализации, и площадки зарастают ЖК. При этом в районе ЕКАДа участки под производство стоят около 40 млн руб. за га — это как хорошая квартира в центре»,— заявил на круглом столе замминистра экономики Свердловской области Михаил Васильев.

По его словам, производствам не хватает мест для комфортного размещения, а особые зоны и индустриальные парки — «не резиновые» и не могут дать всем участникам нужный объем площадей.

Глава департамента промышленной и инвестиционной политики Екатеринбурга Евгений Копелян поддержал разговор, отметив, что экономический потенциал промышленного гектара с точки зрения вклада в налоги выше, чем у жилого фонда. Так, согласно расчетам, заказанным администрацией, один гектар промышленной территории приносит налоговых отчислений примерно в четыре раза больше, чем такой же по площади жилой квартал.

«Если мы системно теряем промышленные площадки, то через 10-15 лет мы можем потерять связанные с этим цепочки, например, подготовку инженерных кадров — ведь людям негде будет работать. Специалисты уедут из города, и он станет большим спальным районом»,— сказал господин Копелян.

Он добавил, что уже сейчас в Генплане до 2045 года территории, предназначенные для промышленных объектов, стали землями смешанного использования.

Руководитель «Бюро недвижимости №1» Илья Пархимчик согласился, что территорию в черте города под запрос предпринимателя, в том числе ушедшего с отданной под жилье площадки, иногда не удается найти больше года. При этом для производства важно, чтобы на площадку вновь «не пришел девелопер».

Директор по развитию индустриального парка «ЕКАД Южный» (находится в районе ЕКАДа) Сергей Ляпустин рассказал, что резиденты парка сейчас добираются туда либо на личном транспорте, либо на арендованном предприятием. К индустриальным паркам пытались проработать маршрут общественного транспорта, но выяснилось, что помимо остановок, например, необходимо было проложить велосипедные дорожки. Сам ЕКАД находится в ведении свердловского минтранса, и согласовывать маршрут необходимо с региональными властями.

По данным господина Ляпустина, спрос на размещение в парке в этом году снизился примерно в четыре раза. При этом около 40% резидентов не используют свои площади, поскольку покупали их в период активного инвестирования из-за низкой цены в надежде позже реализовать там проект.

Впрочем, по словам Михаила Васильева, у предпринимателей все же есть интерес к размещению в особых экономических зонах – так компаниям, например, не приходится самим решать вопросы подключения к сетям – это ложится на управляющие компании.

По словам Евгения Копеляна, департамент промышленной и инвестиционной политики Екатеринбурга планирует создать пилотный проект муниципального индустриального парка через механизм муниципально-частного партнерства. Однако в городе практически нет муниципальной земли промышленного назначения, поэтому проект можно реализовать на неразграниченной территории по периметру города.

Помимо этого, глава департамента рассказал, что в других городах, в частности в Москве, существуют программы по стимулированию создания мест приложения труда. В этом случае, когда девелоперу необходимо изменить разрешение на использование земельного участка под жилую застройку, ему снижают плату за процедуру, а он в ответ создает объекты формата «лайт индастриал» в своих кварталах. В департаменте промышленности предложили вписывать такой формат в механизм комплексного развития территорий (КРТ).

«Лайт индастриал и жилая застройка могут сосуществовать, это тихие производства, и они не шумят, не пахнут»,— пояснил господин Копелян.



Вице-президент корпорации «Маяк» Мария Сухановская предложила размещать компании в городских локациях, в многоэтажных зданиях, поскольку это позволяет задействовать территорию более эффективно. «Это решает сразу несколько проблем — сотрудники могут жить поблизости, им более удобно добираться, а к сетевой инфраструктуре будет удобнее подключиться. При этом сейчас на высоких этажах можно размещать и станки — если о планах производства известно заранее, конструкцию перекрытий усиливают локально под зоны тяжелого оборудования»,— заявила она.

«На месте заводов нужно строить заводы»,— считает руководитель «Бюро недвижимости №1» Илья Пархимчик.

Он отметил, что существенную долю рынка промышленной недвижимости составляет старый фонд — объекты советского периода, многие из которых имеют изношенные инженерные сети. В качестве решения он предложил строить на месте такого наследия современные промышленные площадки.

Анна Капустина