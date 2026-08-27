В Охтинском водохранилище Петербурга обнаружили мертвую рыбу

Росприроднадзор сообщил о гибели рыбы в Охтинском водохранилище на востоке Петербурга. Об этом сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном межрегиональном управлении ведомства.

Специалисты провели осмотр акватории в районе Беляевского моста 21 августа после поступившей информации о мертвой рыбе. Наличие погибших водных биоресурсов подтвердилось.

При этом признаков загрязнения воды во время проверки специалисты не обнаружили. Также не подтвердились сообщения о резком специфическом запахе.

«Источники загрязнения не выявлены. Информация по результатам осмотра направлена в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства»,— сообщили в Росприроднадзоре.

В ведомстве также отметили, что официальных объектов, с которых сточные воды могли бы поступать в Охтинский разлив, нет.

Карина Дроздецкая