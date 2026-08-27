Китайский завод в липецкой ОЭЗ открылся с опозданием на три года

Дочернее предприятие китайской корпорации — ООО «Сибу Индастриэл» — запустило производство огнеупорных смесей в особой экономической зоне «Липецк» после нескольких переносов. Об открытии предприятия сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инвестиции в первый этап составили 1,7 млрд руб., создано 70 рабочих мест. Производственная мощность составляет до 25 тыс. т продукции в год. В планах инвестора — второй цех, собственная исследовательская лаборатория и расширение штата. Общий объем вложений оценивается в 3,7 млрд руб. «Сибу Индастриэл» производит гранулированные смеси для разливки стали — продукцию, востребованную металлургическими предприятиями. Предполагалось, что китайцы будут сотрудничать в том числе с «Новолипецким метакомбинатом».

О том, что китайский производитель получил статус резидента ОЭЗ «Липецк», стало известно еще в 2022 году. Тогда заявлялось о планах запустить завод в 2023-м. В мае 2024 года губернатор сообщал о планах открыть площадку летом 2024-го.

В самой же липецкой экономзоне, согласно более раннему посту в Telegram господина Артамонова, всего на текущий момент строится порядка 15 заводов.

ООО «Сибу Индастриэл» зарегистрировано на территории ОЭЗ в декабре 2021 года с уставным капиталом 295 млн руб., 100% долей принадлежит китайской компании «Хэнаньская группа компаний металлургических материалов сибао». Генеральный директор — Синь Гуанлян. По итогам 2025 года выручка компании выросла в восемь раз по сравнению с 2024 годом — до 162,3 млн руб., однако чистый убыток увеличился до 120,3 млн руб. с 58,5 млн руб. годом ранее. По данным сайта головной компании, корпорация основана в 1969 году, совокупные активы — $400 млн, 13 заводов общей мощностью 500 тыс. т продукции в год.

Другая китайская корпорация — Angel Yeast — намерена инвестировать 11,1 млрд руб. в расширение производства дрожжей в Липецкой области.

Анна Швечикова