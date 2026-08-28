Гектары земли в Новой Москве выведут из петербургской сферы влияния

В Петербурге завершился прием заявок на торги по продаже 100% уставного капитала компаний, ранее национализированных по иску Генпрокуратуры РФ: «Сфера», принадлежавшей предпринимателям Белле и Евгению Купсиным, а также аффилированных с ними «Ривер Сайт» и «Новомосковский Технопарк». На балансе фирм — около 7 га земли в так называемой Новой Москве (ТиНАО) на юго-западе столицы и арендуемый там же производственно-складской комплекс общей площадью более 80 тыс. кв. м. Контроль над вышеупомянутыми юрлицами предлагают приобрести на аукционе за 267,8 млн рублей. Эксперты называют заявленную цену на активы рыночной, а их востребованность оценивают как среднюю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активы предпринимателей продаются единым лотом с начальной стоимостью 267,8 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Активы предпринимателей продаются единым лотом с начальной стоимостью 267,8 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Накануне банк ПСБ закончил прием заявок на участие в конкурсе по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Сфера», ООО «Ривер Сайт» и 97,15% акций ОАО «Новомосковский Технопарк». Активы продаются единым лотом с начальной стоимостью 267,8 млн рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сфера» зарегистрировано в Петербурге 12 лет назад и занимается покупкой-продажей собственного недвижимого имущества. Компания владеет единственным активом — земельным участком 2,9 тыс. кв. м в Новой Москве (муниципальный округ Филимонковский) на юго-западе столицы. Земля имеет разрешенный вид использования под малоэтажное жилищное строительство и рекреационные цели. По итогам 2025 года чистая прибыль фирмы составила 211 тыс. рублей при выручке 3,2 млн рублей. С прошлого года собственник компании — Росимущество. До этой фирмой владели предприниматели Белла Купсина (86%) и Евгений Купсин (10%), остальными 4% — ООО «Ривер Сайт».

ООО «Ривер Сайт» также зарегистрировано в Петербурге. Основной вид деятельности компании — предоставление земельных участков в аренду. «Ривер Сайт» владеет в Новой Москве семью земельными участками общей площадью 6,7 га. Согласно данным ИС «СКРИН», компания задолжала судебным приставам 361,8 млн рублей. Кроме того, в выписках из ЕГРН имеется информация, что на все земельные участки, принадлежащие фирме, наложен арест. С 2014-го по 2025 год бенефициаром ООО «Ривер Сайт» являлась Cabinet Holding SIA (дочерняя компания латвийского Rietumu Banka). За 2025 год фирма получила 3,8 млн чистой прибыли при выручке 59,7 млн рублей.

Столичное ОАО «Новомосковский Технопарк» по ОКВЭД занимается арендой и управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом. Компания арендует у ООО «СЗ «Самолет-Марьино 1», ООО «СЗ «Самолет-Марьино 2», ООО «СЗ «Самолет-Марьино 3» и ООО «СЗ «Самолет-Марьино 4» земельные участки с размещенными на них складами и сдает площади в субаренду. Согласно финотчетности компании за 2025 год, основными акционерами общества с равными долями (19,43%) являлись «Аджаццио Инвестментс Лимитед», «Биола Энтерпрайзес Лимитед», «Идеал Таргет Лимитет», «Оверхилл Интернэшнл Портфолио Инк.» и «Педрина Импорт С.А.». Также в состав акционеров ОАО «Новомосковский Технопарк» в 2023–2024 годах входили Израиль Фельдшеров, Александр Розенбаум, Белла и Данил Купсины, Эдуард Гринблат. По итогам 2025 года чистая прибыль компании составила 2,3 млн рублей при выручке 258 млн руб.

Все три выставленных на торги юрлица владеют долями в ООО «Земли Марьино».

Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев называет заявленную цену на земельные активы ООО «Ривер Сайт» и ООО «Сфера» рыночной. Востребованность этих активов эксперт оценивает как среднюю.

В декабре 2025 года Росимущество стало владельцем принадлежавших семье предпринимателей Купсиных активов, которые ранее Генеральная прокуратура РФ заподозрила в связях с латвийским Rietumu Banka и добилась их национализации. По решению суда государству, помимо ООО «Ривер Сайт», ООО «Сфера» и ОАО «Новомосковский Технопарк», отошли ООО «Золотой ученик» и ООО «Фрегат». Через последнее юрлицо управляется Author Boutique Hotel, который занимает часть помещений развлекательного центра «Галерея ювелиров "Золотая страна"» на Владимирском проспекте.

Ранее ООО «Фрегат» с торгов за 406 млн рублей приобрело ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» (ЦИУПС), которое принадлежит Тимофею Белову. О бизнесмене информации в публичном поле почти нет. Известно, что в июне этого года его компания ЦИУПС приобрела за 1,3 млрд рублей ранее национализированное у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича ООО «Отельстрой», управляющее отелем Radisson Blu в Челябинске. В августе фирма господина Белова также купила за 6,8 млрд рублей (при начальной цене 12,1 млрд рублей) входившие в группу «Макфа» компании «Родник» и УК «Содействие», на балансе которых находятся два крупных торгово-развлекательных комплекса в Челябинске: «Родник» общей площадью 126 тыс. кв. м и «Алмаз» на 212 тыс. кв. м.

Банку ПСБ, который отвечает за реализацию государственного имущества, удалось реализовать эти фирмы с шестой попытки.

Владимир Колодчук