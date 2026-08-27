Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал на 2,8%

Средняя стоимость бензина за неделю с 11 по 17 августа выросла в Нижегородской области на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей. Она составила 75,43 руб. за литр, подсчитал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 с 68,41 руб. за литр подорожал до 69,84 руб. (на 2,1%), марки АИ-95 — с 76,09 руб. до 78,77 руб. (на 3,5%). Стоимость топлива марки АИ-98 и выше не изменилась — 96,46 руб.

Дизельное топливо подорожало незначительно — на 0,37% (до 78,92 руб. за литр).

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне по сравнению с маем средняя стоимость бензина на АЗС Нижегородской области увеличилась на 7,2%, цены производителей — на 8,2%.

Егор Емельянов