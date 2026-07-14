Бензин в Нижегородской области за месяц подорожал на 7,2%

Средняя стоимость бензина на АЗС Нижегородской области в июне 2026 года увеличилась на 7,2% по сравнению с маем, по сравнению с декабрем 2025 года — на 12,7%. Об этом сообщил Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Литр бензина АИ-92 в среднем стоил 68,5 руб. с ростом на 7,7% за месяц. АИ-95 продавался за 73,6 руб., он подорожал на 7%. Стоимость АИ-98 и выше составила 94,6 руб., цена увеличилась на 1,4%. Литр дизтоплива стоил 80,1 руб. с ростом на 6,3%.

По сравнению с декабрем АИ-92 подорожал на 13,2%, АИ-95 — на 12,5%, АИ-98 и выше — на 7,3%, дизель — на 10,6%.

Как писал «Ъ-Приволжье», в связи с дефицитом топлива в Нижегородской области действует ограничение на продажу бензина по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. На некоторых АЗС цены достигали 199 руб., УФАС выдало ряду заправок предупреждения.

Владимир Зубарев