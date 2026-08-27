Командиров военнослужащих приравняют к нотариусам

Правительство РФ одобрило на заседании 27 августа поправки к Семейному кодексу РФ, которые фактически делегируют командирам военнослужащих некоторые функции нотариата. Как следует из текста законопроекта (есть у “Ъ”), в Белом доме предлагают внести правку в ст. 35 кодекса, где говорится о владении и пользовании общим имуществом супругов. В этой статье, в частности, поясняется, что сделки с общим имуществом совершаются с согласия обоих супругов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В правительстве РФ предлагают добавить оговорку в статью для военнослужащих. При нахождении «в труднодоступной или отдаленной местности, где отсутствует нотариус» военнослужащему достаточно дать письменное согласие на сделку, которое «удостоверит» командир или руководитель его воинской части, соединения или военно-учебного заведения, следует из текста документа.

В пояснительной записке говорится, что документ разработан после разбирательства в Конституционном суде (КС) РФ. В эту инстанцию ранее обратился военнослужащий и обладатель военной ипотеки Олег Лустач. Проходя службу в районах Крайнего Севера, он обратился в банк для заключения договора о залоге ипотечной квартиры, представив согласие на эту операцию, заверенное своим командиром. Но банк такой документ не принял, затребовав удостоверить его у нотариуса. В решении КС законодателю предписывалось установить особый механизм удостоверения сделок с военной ипотекой — если военнослужащие и их супруги находятся «в труднодоступных или отдаленных местностях» и там нет нотариусов.

В свою очередь, в правительстве РФ, исполняя решение КС, решили расширить механизм действия поправок и распространить его не только на военную ипотеку, но и на любые сделки с имуществом, подлежащие государственной регистрации. «Порядок дачи согласия военнослужащих и их супругов будет унифицирован вне зависимости от цели и вида сделки по распоряжению имуществом»,— говорится в пояснительной записке к проекту. В дальнейшем поправки будут направлены на рассмотрение Госдумы.

Александр Воронов