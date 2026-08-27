В Германии два человека погибли при нападении на частную школу

Два человека погибли при нападении на частную школу Docemus в коммуне Гозен-Ной-Циттау недалеко от Берлина. Одной из жертв стал 18-летний ученик, также погиб 30-летний мужчина, который, предположительно, пытался остановить преступника. Об этом пишет Mrkische Allgemeine Zeitung (MAZ) со ссылкой на источник.

В полиции сообщили о задержании подозреваемого. Его личность не раскрывается, также официально не приводятся данные по погибшим и пострадавшим при ЧП. По информации MAZ, задержанному 19 лет и он прежде встречался с 18-летней ученицей школы, однако не уточняется, учился ли сам молодой человек в Docemus.

Территорию вокруг школы оцепили, на место происшествия выехали полиция, пожарные и машины скорой помощи. Также были запрошены два спасательных вертолета.