В России с 1 сентября запустят маркировку санитарно-гигиенической продукции

С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции, сообщили «Ъ» в Центре развития перспективных технологий (оператор системы). На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды, а с 1 октября станет обязательным их нанесение на упаковку. В перечень вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры.

За время добровольного эксперимента, который длился с сентября 2025 года, в системе зарегистрировались более 640 компаний, в Национальный каталог добавлено свыше 10 тыс. новых товаров, а участники заказали более 217 млн кодов маркировки. В тестировании участвовали 288 организаций, включая крупных производителей и региональные фабрики.

Полный запрет на оборот немаркированной санитарно-гигиенической продукции начнет действовать с 1 октября 2027 года. Тогда же станет обязательной передача данных о продажах через онлайн-кассы и работа в электронном документообороте. По оценке НИУ ВШЭ, доля нелегального рынка в этой категории достигает 14%, обеление может принести бюджету более 50 млрд руб. дополнительных доходов, а легальному бизнесу — свыше 130 млрд руб. выручки за шесть лет.