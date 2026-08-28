В России с 1 сентября запустят маркировку санитарно-гигиенической продукции
С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции, сообщили «Ъ» в Центре развития перспективных технологий (оператор системы). На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды, а с 1 октября станет обязательным их нанесение на упаковку. В перечень вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры.
За время добровольного эксперимента, который длился с сентября 2025 года, в системе зарегистрировались более 640 компаний, в Национальный каталог добавлено свыше 10 тыс. новых товаров, а участники заказали более 217 млн кодов маркировки. В тестировании участвовали 288 организаций, включая крупных производителей и региональные фабрики.
Полный запрет на оборот немаркированной санитарно-гигиенической продукции начнет действовать с 1 октября 2027 года. Тогда же станет обязательной передача данных о продажах через онлайн-кассы и работа в электронном документообороте. По оценке НИУ ВШЭ, доля нелегального рынка в этой категории достигает 14%, обеление может принести бюджету более 50 млрд руб. дополнительных доходов, а легальному бизнесу — свыше 130 млрд руб. выручки за шесть лет.
Система маркировки «Честный знак» с 2019 года поэтапно внедряется в России для борьбы с незаконным оборотом товаров. Она уже охватывает 51 товарную группу, включая лекарства, молочную продукцию, питьевую воду, детские товары, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, антисептики и БАДы.
Президент Владимир Путин 7 мая 2026 года встретился с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, который доложил, что благодаря системе нелегальный оборот снизился с 26% до 9%. Система принесла 1,7 трлн руб. дополнительных поступлений в бюджет, а легальный бизнес получил 1 трлн руб. дохода. Президент поручил совершенствовать систему.
В 2025 году количество запросов силовых ведомств к системе «Честный знак» выросло на 32% по сравнению с 2024 годом, а текущий показатель на 363% превышает уровень аналогичного периода 2021 года. Наиболее часто ведомства запрашивают данные для комплексной проверки товаров (29%), а также для контроля оборота табачной продукции и никотиносодержащих жидкостей (22%).