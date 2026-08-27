Мерц усомнился в возможности увеличить бюджет ЕС на 60%
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что странам, которые больше всего вносят в бюджет ЕС, будет сложно увеличить взносы. Так он прокомментировал предложение Еврокомиссии увеличить бюджет ЕС на период с 2028 по 2034 год почти на 60%, передает AFP.
Фридрих Мерц
Фото: Maryam Majd / Reuters
«Мы не скупы, но предлагаемые Комиссией ассигнования просто не соответствуют времени, в котором мы живем»,— пояснил Фридрих Мерц на встрече с руководителями стран–доноров ЕС, в число которых, помимо Германии, входят Дания, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Австрия.
Канцлер ФРГ назвал проект увеличения бюджета «непосильным». Пока почти все страны-участницы ЕС «болезненно» пытаются оптимизировать расходы национальных бюджетов, нельзя требовать такого существенного увеличения финансирования, подчеркнул господин Мерц.
Проект бюджета на 2028–2034 годы, предложенный Еврокомиссией, почти достигает €2 трлн. 30 июня Reuters со ссылкой на правительственный документ писал, что Германия попросила сократить проект бюджета на €400 млн. По оценке Берлина, даже в случае сокращения ежегодные платежи ФРГ — крупнейшей страны–донора ЕС — вырастут на 27% и составят €50 млн.
В январе 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление отношений с Россией, изменив свою прежнюю позицию по укреплению военной мощи Европы и снятию ограничений на поставки оружия Украине. Это произошло на фоне растущего экономического и социального давления в Германии, включая рост цен на электроэнергию, дефицит бюджета и недовольство населения. В декабре 2025 года Мерц заявлял, что Германия не является «пешкой для игр в руках сверхдержав» и должна сама преодолевать трудности, а также пытался вернуть стране роль неформального лидера Евросоюза.