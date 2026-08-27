Мерц усомнился в возможности увеличить бюджет ЕС на 60%

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что странам, которые больше всего вносят в бюджет ЕС, будет сложно увеличить взносы. Так он прокомментировал предложение Еврокомиссии увеличить бюджет ЕС на период с 2028 по 2034 год почти на 60%, передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Maryam Majd / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Maryam Majd / Reuters

«Мы не скупы, но предлагаемые Комиссией ассигнования просто не соответствуют времени, в котором мы живем»,— пояснил Фридрих Мерц на встрече с руководителями стран–доноров ЕС, в число которых, помимо Германии, входят Дания, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Австрия.

Канцлер ФРГ назвал проект увеличения бюджета «непосильным». Пока почти все страны-участницы ЕС «болезненно» пытаются оптимизировать расходы национальных бюджетов, нельзя требовать такого существенного увеличения финансирования, подчеркнул господин Мерц.

Проект бюджета на 2028–2034 годы, предложенный Еврокомиссией, почти достигает €2 трлн. 30 июня Reuters со ссылкой на правительственный документ писал, что Германия попросила сократить проект бюджета на €400 млн. По оценке Берлина, даже в случае сокращения ежегодные платежи ФРГ — крупнейшей страны–донора ЕС — вырастут на 27% и составят €50 млн.