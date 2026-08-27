Число пострадавших в ДТП с автобусами в Петербурге выросло до 13
Число пострадавших в результате столкновения двух автобусов на Софийской улице в Петербурге увеличилось до 13 человек. Все они направлены в медицинские учреждения, сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.
Авария произошла 27 августа около 12:40 в Пушкинском районе
Фото: Мария Летова / Коммерсантъ
Авария произошла 27 августа около 12:40 у пересечения Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе в Пушкинском районе.
К ликвидации последствий ДТП привлекались два автомобиля МЧС и семь спасателей.