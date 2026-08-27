Американские военные потратят $2,2 млрд на ядерные микрореакторы для баз

Командование сухопутных войск США сообщило о планах установки на пяти военных базах ядерных микрореакторов. Как сообщает AP, за строительство и обслуживание этих реакторов военные заплатят $2,2 млрд в течение пяти лет.

Установка микрореакторов — часть запущенной в прошлом году программы Janus, в рамках которой сухопутные войска США должны получить надежные и независимые источники энергии на случай масштабных сбоев или атак на гражданскую энергосеть. Все реакторы, мощность которых составит от 1 МВт до 20 МВт, построят разные компании: Antares Nuclear, BWX Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant Industries и Westinghouse Government Services. Реакторы будут построены для баз Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Кэмпбелл в Кентукки, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

Первый реактор планируется запустить к сентябрю 2028 года. Если заказчика устроит работа первых реакторов, командование закажет еще 20 микрореакторов. Как отмечает AP, наличие запасного источника энергии актуально для военных баз, некоторые из которых потребляют столько же энергии, как и небольшой город.

Алена Миклашевская