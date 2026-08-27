Номинальный ВВП России превысил 100 трлн руб. за полгода

Номинальный ВВП России за первую половину 2026 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Показатель почти достиг 102 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Господин Мишустин отметил, что вопреки существующим вызовам динамика ВВП остается положительной, а российская экономика продолжает развиваться. «Рост также наблюдается в промышленном производстве — и это на фоне высоких темпов предыдущих лет»,— отметил председатель правительства.

Благодаря таким показателям растут доходы бюджета, добавил Михаил Мишустин. Они превысили 18,6 трлн руб., что существенно выше прогнозируемого ранее уровня. По словам премьера, доля ненефтегазовых поступлений при этом превышает 80%. «Идет серьезная диверсификация нашей экономики в сторону секторов … с высокой добавленной стоимостью», — пояснил господин Мишустин.