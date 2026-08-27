Вучич допустил завершение сделки «Газпром нефти» по продаже доли NIS в сентябре

Венгерская нефтегазовая компания MOL может в сентябре завершить сделку по покупке пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) у «Газпром нефти». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Danas.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Вучич добавил, что ситуация не может быть урегулирована без учета позиции американской стороны и Сербии бы трудно держать ситуацию под контролем без последствий. Он отметил, что страна открыта для сотрудничества с США в области энергетики, в частности атомной.

NIS — единственная компания в Сербии, которая занимается разведкой и добычей углеводородов. Ей принадлежит крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево. NIS находится под санкциями США, а условием для их снятия Штаты называли полный выход российских акционеров. «Газпром нефти» принадлежит 44,9% компании, «Газпрому» — 11,3%, правительству Сербии — 29,9%. Венгерская MOL заключила с российской компанией предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе 2026 года. Однако для подписания соглашения необходимо одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В середине июня стало известно, что Сербия и MOL подписали соглашение о будущем управлении NIS. По нему власти страны должны выкупить еще 5% акций NIS. Сам нефтеперерабатывающий завод в Сербии продолжит работать как минимум 10 лет на той же мощности, что была последние четыре года до введения санкций США.