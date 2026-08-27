Вучич допустил завершение сделки «Газпром нефти» по продаже доли NIS в сентябре
Венгерская нефтегазовая компания MOL может в сентябре завершить сделку по покупке пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) у «Газпром нефти». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Danas.
Александр Вучич
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Вучич добавил, что ситуация не может быть урегулирована без учета позиции американской стороны и Сербии бы трудно держать ситуацию под контролем без последствий. Он отметил, что страна открыта для сотрудничества с США в области энергетики, в частности атомной.
NIS — единственная компания в Сербии, которая занимается разведкой и добычей углеводородов. Ей принадлежит крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево. NIS находится под санкциями США, а условием для их снятия Штаты называли полный выход российских акционеров. «Газпром нефти» принадлежит 44,9% компании, «Газпрому» — 11,3%, правительству Сербии — 29,9%. Венгерская MOL заключила с российской компанией предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе 2026 года. Однако для подписания соглашения необходимо одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В середине июня стало известно, что Сербия и MOL подписали соглашение о будущем управлении NIS. По нему власти страны должны выкупить еще 5% акций NIS. Сам нефтеперерабатывающий завод в Сербии продолжит работать как минимум 10 лет на той же мощности, что была последние четыре года до введения санкций США.
В декабре 2025 года президент Сербии Александр Вучич сообщал, что власти страны самостоятельно примут решение по продаже российской доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), если покупатель не найдется до 15 января. Он подчеркивал, что Сербия не собирается национализировать NIS, но если российскую долю никто не выкупит, у республики «не останется выбора». США требовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия санкций, введенных в октябре 2025 года.
В январе 2026 года стало известно, что венгерская компания MOL купит 56,15% сербской NIS у «Газпром нефти» за сумму от 900 млн до 1 млрд евро, хотя Белград был готов заплатить до 2 млрд евро. В марте MOL получила разрешение США на ведение переговоров с «Газпромом», а в конце мая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило период переговоров до 6 июня, а затем до 16 июня.
Согласно договоренности, Сербия сможет увеличить свою долю в NIS на 5 процентных пунктов. Александр Вучич ранее допускал возможность национализации NIS. В декабре 2025 года он отмечал, что ситуация с NIS угрожает росту, стабильности и кредитному рейтингу страны, при этом он заявлял, что «россияне особо не торопятся», что ставит Сербию «в очень сложную ситуацию».